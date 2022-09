Gemeinsam für den Frieden beten

Alle Weltreligionen setzen sich für ein friedliches Zusammenleben der Menschen ein. Trotzdem gibt es immer wieder Versuche, im Namen einer Religion Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder gemeinsam mit Vertretern anderer Glaubensrichtungen und Religionen um den Frieden zu bitten. In Tuttlingen gibt es daher seit den 1980er-Jahren ein ökumenisches Friedensgebet, an dem seit einigen Jahren auch drei islamische Moscheegemeinden teilnehmen.

Bisher fand es im monatlichen Wechsel im Rahmen eines Gottesdienstes in einer der Gemeinden statt. Eingeladen waren dazu die Mitglieder aller Gemeinden, unabhängig von Religion und Konfession. Allerdings gibt es bisher zu wenige Möglichkeiten zum Austausch. Deshalb haben die Verantwortlichen eine neue Struktur für die christlich-islamischen Friedenstreffen entwickelt. Es soll künftig in jedem Jahr vier Friedenstreffen geben,. wobei jeweils zwei von einer der islamischen und zwei von einer der christlichen Gemeinden vorbereitet werden.

Die Gestaltung ist offen, jedes Treffen soll aber diese drei Elemente enthalten: Möglichkeit zum Gespräch, einfaches gemeinsames Essen und ein geistliches Element zum Thema „Frieden“, also ein Gebet, Gedanke, Ansprache oder Lied. Die Vorbereitung soll möglichst einfach gehalten sein, möglichst integriert in eine der üblichen Veranstaltungen der Gemeinde.

Das erste Treffen dieser Art wird die Ditib am Montag, 3. Oktober, organisieren. Sie lädt ab 16.30 Uhr in die noch im Bau befindliche neue Moschee ein. Neben Besichtigung und kurzem Bittgebet, gibt es Gelegenheit zum Beisammensein mit Essen, Trinken und Gesprächen.

Außerdem sind geplant am 26. März der Misereor-Gottesdienst in der katholischen Kirche Maria Königin, am 15. April die Feier des Fastenbrechens in der Bosnisch-Muslimischen Gemeinde und voraussichtlich am 22. Juni eine Veranstaltung zum Islamisch-Christlichen Dialog, organisiert von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde.