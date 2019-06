Gemeinsam das Qi im Gleichgewicht halten

Ein neues Angebot gibt es seit Montag in Möhringen, wo über den Fremdenverkehrsverein Tai Chi im Angerpark gemacht werden kann. An zehn Terminen will die Trainerin Alessandra Maier vom Yoga-Studio Anjali Silence in Tuttlingen den Teilnehmern das Tai Chi näherbringen. Tai Chi geht auf eine Kampfkunst, die vor etwas 7000 Jahren in Wudang-Bergen entstand, zurück.

Es handelt sich um langsame, fließende Bewegungen, bei denen Kampfkunsthandlungen nachgeahmt werden. In der heutigen Zeit wird dieser Kampfsport vor allem im Bereich der Heilgymnastik, der Körpererfahrung und der Bewegungsmeditation eingesetzt. Nach Ansicht der Chinesen halten diese Übungen, die täglich gemacht werden sollten, das Qi, also die Lebensenergie, im Fluss und im Gleichgewicht, wie maier sagt. Immer mehr Menschen, auch im mitteleuropäischen Raum, finden durch diesen fernöstlichen Sport innere Ruhe und Gelassenheit, was eine immer größere Nachfrage nach dem Tai Chi nach sich zieht. Im Laufe dieses Kurses sollen den Teilnehmern alle 24 Bilder nahegebracht werden, die sich für die eher sanftere Variante am ersten Kursabend ausgesprochen haben.

Die Chinesen bevorzugen es, Tai Chi Chuan im Park zu machen an der frischen Lust, was der Möhringer Fremdenverkehrsverein nun auch aufgenommen hat. Die zehn Termine werden, soweit das Wetter mitspielt, jeweils im Angerpark stattfinden. Bei schlechtem Wetter finden die Kursstunden im Gymnastikraum des Seniorenstiftes in Möhringen statt.

Die weiteren Termine finden jeweils montags 24. Juni, 1. Juli, 8. Juli, 15. Juli, 22. Juli und am 19. August jeweils um 18.30 Uhr und samstags am 6. Juli, 20. Juli und 17. August jeweils um 8.30 Uhr statt.

Die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereines erhalten für diesen Kurs einen Sonderpreis.