Gemeinsam an der Bestzeit arbeiten

Schweißtreibende Laufeinheiten und viele Kilometer liegen hinter dem Gränzbote-Laufteam. Das gemeinsame und wöchentliche Training befindet sich auf der Zielgeraden – denn am 31.12. fällt für 30 unserer Leser der Startschuss für den Silvesterlauf Tuttlingen. Mit unterschiedlichen Erwartungen und Zielsetzungen schnüren sie zum Jahresende die Laufschuhe. Unser Mitarbeiter Simon Schneider hat bei den Gränzbote-Läufern nachgefragt.

Mit dem Ansporn ganz vorne mitzulaufen geht die Wurmlingerin Tess Schulz (18) beim Fünf-Kilometer-Lauf an den Start. Bereits im Sommer bei „run & fun“ hat die erfahrene Läuferin im Gränzbote-Team über die gleiche Distanz alle Frauen hinter sich gelassen: „Da ich seit meinem siebten Lebensjahr Leichtathletik betreibe, ist das Training im Leserteam für mich sehr effektiv, hat sich als gute Ergänzung und Abwechslung herausgestellt und ist somit eine gute Vorbereitung für den Silvesterlauf.“ Vor allem könne sie ihre Grundlagenausdauer weiter ausbauen. Sie findet: „Es macht Spaß, in der Gruppe zu laufen. Ich komme mit jedem Wetter und jeder Temperatur klar, weil ich das Laufen liebe und ich deshalb keine Motivationsprobleme habe.“ Obwohl sie schon bei vielen Wettbewerben mitgemacht hat, sei sie vor jedem Start erneut aufgeregt. Das gehört für sie dazu und werde sich wohl auch nicht ändern. „Ich strebe beim Silvesterlauf eine neue Bestzeit an. Wenn alles optimal verläuft, will ich den Fünf-Kilometer-Lauf als schnellste Frau gewinnen. Das hängt natürlich von der Konkurrenz ab“, so Schulz.

Ein ambitioniertes Ziel hat sich auch Heinz Hauser (70) aus Tuttlingen beim Silvesterlauf gesetzt: „Ich habe mich für einen Start über die Zehn Kilometer entschieden. Wenn alles klappt und ich an Silvester fit bin, dann will ich diese Distanz in 55 Minuten schaffen.“ Er sei optimistisch, dass er das hinbekommen wird. Über die Teilnahme beim Gränzbote-Laufteam habe er sich gefreut. „Es macht mir einfach Spaß, in der Gruppe zu trainieren, und es fällt mir dadurch leichter, die Laufschuhe zu schnüren.“ Das bisherige Training fand er optimal, ebenso die Organisation der Lauftreffbetreuer der Tuttlinger Sportfreunde. „Sie nehmen auf jeden einzelnen Läufer Rücksicht und sind immer behilflich. Dank den gemeinsamen Trainingseinheiten laufe ich jetzt gleichmäßiger.“ Da er beim Silvesterlauf schon häufiger am Start gewesen sei, sei er nicht mehr nervös. Aber: „Nach dem Jahreswechsel will ich auf jeden Fall weiter laufen.“

Zum ersten Mal trainiert die Mühlheimerin Sabrina Borkovic (35) in einer Laufgruppe mit und ist bei den winterlichen Temperaturen ein fester Bestandteil im Gränzbote-Laufteam. „Seit dem Frühjahr laufe ich regelmäßig. Mein Vater hat mich mit der Laufsucht angesteckt. Durch die Anzeige im Gränzboten bin ich dann auf das Leserteam aufmerksam geworden.“ Ihre Bewerbung hat sie in der Hoffnung abgeschickt, dass sie es mit Hilfe der Gruppendynamik schafft, sich auf den Zehn-Kilometer-Wettbewerb des Silvesterlaufs ausreichend vorzubereiten. „Das hat sich für mich als großen Erfolg herausgestellt. Mich motiviert das Training, und ich freue mich immer schon auf die Einheiten jeden Dienstag. Die Kälte und Dunkelheit ist dank der Gruppe kein Problem.“ Das gemeinsame Training erleichtere ihr die Überwindung, abends Sport zu machen und sich nochmal vom gemütlichen Sofa aufzuraffen. Borkovic: „Alleine zu laufen, ist nicht mein Ding. Klasse finde ich, dass wir je nach Tagesform eine andere Leistungsgruppe wählen können. Die zertifizierten Lauftreffbetreuer der Sportfreunde wissen genau, was sie uns zumuten können.“ Dank ihnen könne sie nun 6.30 Minuten auf den Kilometer durchlaufen. „Deshalb habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, die zehn Kilometer in 65 Minuten zu schaffen.“

Eine bestimmte Zielzeit hat Ursel Frech (51) aus Fridingen beim Silvesterlauf nicht ins Auge gefasst. Für sie steht fest: „Mein Ziel ist es, durchzukommen, und die fünf Kilometer zu schaffen. Ich komme vom Nordic Walking und bin noch eine Laufanfängerin.“ Eine Freundin habe sie auf das Gränzbote-Laufteam aufmerksam gemacht. Sie sei froh, ein Teil dieser Gruppe sein zu dürfen. „Toll, dass es für jedes Lauftempo eine eigene Gruppe mit einem Lauftreffbetreuer gibt, von denen ich viele hilfreiche Tipps bekommen habe. In der Gruppe fällt es mir leichter, zu laufen, und vor allem gibt mir das Team im Dunkeln ein größeres Sicherheitsgefühl.“ Nach dem Silvesterlauf will sie auf jeden Fall weiterlaufen, gerne in der Gruppe gemeinsam mit den Tuttlinger Sportfreunden.