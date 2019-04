Gemeinderatswahl: Ein knappes Drittel der Kandidaten sind Frauen

Bisschen Statistik gefällig? Bitte sehr: Der Tuttlinger Gemeinderat umfasst 32 Sitze, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai vergeben werden. 166 Kandidaten auf acht Listen treten an. Davon sind 52 Frauen, ein Anteil von knapp einem Drittel (31,3 Prozent). Mehr als 90 Prozent der jetzigen Stadträte treten wieder an.

Diese Zahl ist auffallend hoch: 31 von derzeit 34 Räten (momentan hat der Tuttlinger Gemeinderat zusätzlich zwei Ausgleichsmandate) stehen erneut auf den Bewerberlisten. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren kandidierten 24 der amtierenden Räte wieder, das waren rund 70 Prozent.

Die Auswertung nach Berufen ist nicht ganz einfach, da die Bezeichnungen oft nicht einheitlich einem Berufszweig zuzuordnen sind (zum Beispiel Generalvertreter oder Qualitätsmanager). Mit 18 Nennungen am häufigsten vertreten sind Lehrer und Rektoren, teilweise bereits im Ruhestand. Zudem gibt es 21 Bewerber aus dem Handwerk und der Landwirtschaft; Schüler und Studenten sind sechs unter den Bewerbern vertreten. Ärzte und Zahnärzte: sieben.

Unsere Zeitung hat die Wahlvorschläge der Listen bezüglich Alter und Verteilung der Geschlechter unter die Lupe genommen.

CDU: Sie schickt mit 34 Bewerbern die meisten Kandidaten ins Rennen. Die CDU hat die Liste für den Wohnbezirk Tuttlingen – abgesehen vom Fraktionsvorsitzenden Joachim Klüppel – nach Alter aufgestellt: Die jüngsten Kandidaten stehen vorne. Dazu gehört neben Lisa Reschetov, Jahrgang 2000, auch Manuel Schaaf, Jahrgang 1996. Außerdem gilt bis zu den Positionen 17 (von 23 im Wohnbezirk Tuttlingen) das Reißverschlussprinzip männlich/weiblich. Für den Wohnbezirk Möhringen treten fünf Kandidaten an, vier in Nendingen und zwei für Eßlingen. Von 34 Kandidaten sind elf Frauen, das entspricht einem Anteil von 32,3 Prozent. Der älteste Bewerber ist Klaus Storz, Jahrgang 1948. Das Durchschnittsalter aller Kandidaten beträgt 50 Jahre (2014: 51 Jahre).

LBU: Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz – LBU – schickt 31 Kandidaten ins Rennen um die Stadtratssitze. Auch hier sind 23 aus dem Wohnbezirk Tuttlingen, fünf aus Möhringen, zwei aus Nendingen und einer aus Eßlingen. Elf Frauen kandidieren, davon zehn für den Wohnbezirk Tuttlingen. Das entspricht einem Gesamtanteil von 35,4 Prozent Frauen. Frauen und Männer wechseln sich auf dem Wahlzettel soweit möglich ab. Das Durchschnittsalter aller Kandidaten beträgt 49,7 Jahre (2014: 51 Jahre). Der Schüler Wendelin Grüger aus Nendingen ist mit Jahrgang 2000 der jüngste Bewerber. Der älteste ist Hartmann Günther, Jahrgang 1950, aus Möhringen.

SPD: 32 Bewerber treten an, davon 23 für Tuttlingen, fünf für Möhringen und vier für den Wohnbezirk Nendingen. Hellmut Dinkelaker führt die Liste im Bezirk Tuttlingen an, auch die SPD wechselt soweit möglich Frauen und Männer auf den Positionen ab. Mit 15 Frauen – ein Anteil von 46,8 Prozent – hat die SPD die höchste Frauenquote aller acht Listen. Allerdings ist sie mit einem Durchschnittsalter von 58,6 Jahren auch die älteste (2014: 51 Jahre). Jüngster Bewerber ist Hannes Heil aus Möhringen. Er ist Jahrgang 1990. Der älteste ist Herwig Klingenstein, Jahrgang 1941.

Freie Wähler: 22 Bewerber – 13 davon für den Wahlbezirk Tuttlingen, vier aus Möhringen, vier aus Nendingen und einer aus Eßlingen – treten bei der Kommunalwahl an. Die Frage, inwieweit sich Männer und Frauen auf der Liste abwechseln, stellt sich bei den FW nicht: Sabine Meihack ist die einzige Frau unter den Bewerbern. In Prozent ausgedrückt ergibt das eine Frauenquote von 4,5 Prozent. Das Durchschnittsalter beträgt 45,4 Jahre (2014: 47 Jahre). Die jüngsten Kandidaten sind Sebastian Wolf für den Wahlbezirk Tuttlingen und Daniel Häßler aus Möhringen, die in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag begehen. Ältester im Bewerberfeld ist Carl-Roland Henke, Jahrgang 1956, der die Liste auf Position 1 anführt.

FDP: 26 Kandidaten, davon 18 für den Bezirk Tuttlingen und jeweils vier für die Bezirke Möhringen und Nendingen, stehen auf der Bewerberliste der FDP. Sieben Frauen sind dabei, auf den ersten sechs Positionen des Wohnbezirks Tuttlingen wird nach Geschlechtern abgewechselt. In Möhringen und Nendingen kandidiert jeweils eine Frau. Der Frauenanteil entspricht insgesamt 26,9 Prozent. Wilfried Ragg und Peter Wijotti, beide Jahrgang 1941, sind die ältesten Kandidaten, gefolgt von Gesine Barthel-Wottke, Jahrgang 1943. Andreas Bacher, Jahrgang 1991, ist der jüngste. Alles zusammen ergibt das einen Altersschnitt von 52,1 Jahren (2014: 51 Jahre).

TL: Die Tuttlinger Liste macht das Dutzend voll: Zwölf Bewerber treten an, alle für den Wohnbezirk Tuttlingen. Vier davon sind Frauen, das ergibt 33,3 Prozent. Das Durchschnittsalter beträgt 37,3 Jahre (2014: 47 Jahre), damit ist die TL die jüngste Liste, die für den Gemeinderat antritt. Der älteste Bewerber ist Erich Heimburger, Jahrgang 1957. Der jüngste ist Patrik Kobat, Jahrgang 1995.

Tierschutzallianz: Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz tritt erstmals bei einer Gemeinderatswahl in Tuttlingen an. Es kandidieren acht Bewerber, fünf für den Bezirk Tuttlingen, drei für Möhringen. Drei Frauen kandidieren, das ergibt 37,5 Prozent. Mit einem Altersschnitt von 39 Jahren zählt die Allianz nach der TL zu den jüngsten. Jüngste Bewerberin ist Fabienne Marquardt, Jahrgang 1997. Die älteste heißt Doris Rector, 68 Jahre alt.

AfD: Peter Stresing, Jahrgang 1955, ist der einzige Kandidat der AfD, die zum ersten Mal für die Gemeinderatswahl in Tuttlingen antritt. Eine Auswertung nach Frauenquote und Altersdurchschnitt ist damit nicht möglich.

Die Listen für die Tuttlinger Gemeinderatswahlen in Zahlen.