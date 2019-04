Gemeinderat: Das sind die Ziele der Tuttlinger Listen

Jetzt ist der Wahlkampf eröffnet: Bauen, Wohnen und Mobilität sind die Hauptthemen gewesen, die bei der Vorstellung der Listen für die Kommunalwahl am 26. Mai in Tuttlingen im Mittelpunkt standen. Der Rittergartenverein hatte am Dienstagabend in Stiefels Buchladen eingeladen. Die Freien Wähler ließen sich entschuldigen. Mit Fransiska Jung von der Tierschutzallianz und Peter Stresing von der AfD waren Vertreter der Listen dabei, die erstmals für den Gemeinderat kandidieren.

Die kommunalpolitisch Interessierten blieben an diesem Abend weitgehend unter sich: Von rund 40 Zuhörern hoben nur sieben die Hand, als Moderator Christof Manz nachfragte, wer aus dem Publikum denn nicht für den Gemeinderat kandidiere.

Fünf Minuten hatte jeder Vertreter der sieben Listen Zeit, um die Ziele für die kommenden fünf Jahre darzulegen. So lange wird der neue Gemeinderat im Amt sein. Hier die Programme in der Übersicht:

CDU:

Ein großes Thema ist laut Joachim Klüppel Wohnraum: „Wo, wie und wie kostengünstig kann er erstellt werden?“ Dabei setze die CDU auf den Begriff attraktive Wohnraumschaffung: vom Einfamilienhaus bis zum Geschosswohnungsbau im niedrigen Segment. Klüppel: „Für jeden Einzelnen passend und für jeden bezahlbar muss das Angebot sein.“ Beim Thema Mobilität werde es wichtig sein, den ÖPNV so auszubauen, dass der Individualverkehr zurückgehe, ohne Autofahrer zu diskriminieren. „Wir werden versuchen, diesen zu lenken.“ Gleichzeitig gelte es, darauf zu achten, dass die Stadt nicht zugeparkt sei. Ansonsten setze sich seine Liste dafür ein, genug Gewerbegebiete in Tuttlingen zu haben, um Betriebe zu halten. Take off und Gänsäcker werden für die kommenden fünf Jahren reichen, dann müsse man vorbereitet sein, um weitere Flächen anzubieten.

LBU:

Ulrike Martin (LBU) stellte ihre Ziele unter die Überschrift „Tuttlingen nachhaltig lebenswert gestalten“, für alle Menschen, egal welchen Alters und Geschlechts. Konkret heiße das, für weniger CO2-Ausstoß und mehr regenerative Energien zu sorgen. Die Eindämmung des Flächenverbrauchs ist der LBU wichtig: „Gänsäcker ist ein rotes Tuch für uns. Wir versuchen, die Erschließung so klimafreundlich wie möglich zu halten.“ Bei der Wohnbebauung setzt sie auf Verdichtung, wie im Storz-Areal geplant. Dagegen lehne die LBU eine Erweiterung des Baugebiets Thiergarten über die Rußbergstraße hin ab. Der Individualverkehr in der Stadt soll hin zum Radfahren und ÖPNV verschoben werden. Dafür brauche es attraktive Angebote. Auch setzt die LBU auf Gemeinwohlökonomie: Bei welchen Banken legt die Stadt das Geld an, wo bestellt die Verwaltung ihre Waren?

SPD:

In vielem herrscht Einigkeit mit den Vorrednern, sagte Hellmut Dinkelaker, vor allem bei der hohen Bedeutung von Wohnraum: „Ich glaube aber nicht, dass 150 neue Wohneinheiten pro Jahr genügen“, sagte er. 200 müssten es mindestens sein. Einerseits im unteren Segment, auch preislich, für Singles und Paare. Auch Familien müssten berücksichtigt werden. Weiter werde die SPD dafür kämpfen, dass das letzte Kindergartenjahr kostenlos werde, um Familien zu entlasten. Dieser Antrag seiner Fraktion werde im Gemeinderat erneut diskutiert. Es könnte ein Einstieg in eine weitergehende Befreiung der Kita-Gebühren sein. Eine moderne Lösung verfolge die SPD für Volkshochschule und Stadtbibliothek, die momentan im alten Schulgebäude untergebracht sind. Für beide Institutionen sei das nicht günstig. „Das müsste anders sein“, sagte Dinkelaker vor allem mit Blick auf die Bibiothek. Ein modernes Medienzentrum, ebenerdig erreichbar, sei ein Wunsch, „jünger und attraktiver als heute“.

FDP:

Gesine Barthel-Wottke setzt auf Bildung: „Jedes Kind soll so gefördert werden, dass das Beste aus ihm herausgeholt werden kann.“ Das sollte im Kindergarten mit einer Spracherhebung beginnen und sich durchziehen: „Uns war die Schulrenovierung wichtiger als die Fußgängerzone.“ Beim Wohnen setze die Gemeinderatsgruppe auf marktorientierte private Initiativen. Durch Neubauten würden ältere Wohnungen frei, die dann kostengünstiger zu mieten seien. Wo in der Stadt weitere Gewerbe- und Wohngebiete entwickelt werden könnten, sieht Barthel-Wottke als Thema für die nächsten fünf Jahre an. Zudem möchte die FDP die Verwaltung verschlanken und hinterfragen, ob neue Stellen sinnvoll seien, im übrigen setze sie alle Ausgaben der Stadt auf den Prüfstand. „Wir brauchen Radwege“, sagte sie, das Konzept müsse optimiert werden. Zudem benötige die Stadt wohl noch ein weiteres Parkdeck.

Tierschutzallianz:

Fransiska Jung gab das Ziel ihrer Partei aus, im neuen Gremium einen Sitz zu ergattern. „Menschlich handeln und Tiere schützen“ sei ihr Slogan. Die Abschaffung der Hundesteuer nannte sie als Ziel oder das Verwenden dieser Gelder für Einrichtungen wie Tierheime. Auch soll die Wohnungssuche für Menschen mit Hund erleichtert werden. Jung: „Gerade viele ältere Menschen können sich von ihrem Haustier nicht trennen.“ Auch die Tierschutzallianz ist für den Ausbau von Radwegen.

Tuttlinger Liste:

Sevinc Cemlibel sieht die Tuttlinger Liste als verlängertes Gehör der Bürger im Gemeinderat. Beim Wohnen setzt sie den Fokus auf leerstehende Altbauten in der Innenstadt. Dort könnten Geringverdiener Wohnraum finden. Um diese im Bestand zu erhalten und zu vermieten, sieht sie die Wohnbau gefragt. Camlibel kritisierte, dass beim Thema Bildung wenig in Sprachförderung von Kindern investiert werde, zudem gebe es an vielen Schulen der Stadt keine Hausaufgabenbetreuung mehr. In Sachen Haushalt gehe es darum, Prioritäten zu setzen, statt Kunst- und Prestigeobjekt, wie die Fußgängerzone, umzusetzen.

AfD:

Peter Stresing begründete seine Kandidatur für die AfD damit, dass er in Tuttlingen etwas verändern möchte. Er vertrete damit nicht die Äußerungen der Partei von Berliner Seite. Seine Stadt sei ihm in den vergangenen Jahren entfremdet, sagte er. Manche Dinge müsse man neu überdenken. „Wir haben eine Vielzahl an Kulturen bei uns, es ist fraglich, ob wir noch mehr vertragen.“ Beim Zuzug müsse man separieren und sondieren. Stresing: „Wir können nicht die ganze Welt retten.“ Auch weiterhin möchte er in Tuttlingen wie in ganz Deutschland mit dem Auto fahren können. Tuttlingen brauche diesen Verkehr. Es sei eine Utopie, alle 15 000 Einpendler aufs Rad, in Bahn oder Bus zu setzen. Es gelte, den Verkehr flüssiger zu leiten.

Die Straßenqualität hat nachgelassen, findet er. Auch sehe er kein Parkleitsystem oder entsprechende Beschilderungen. „Aber für Arbeitnehmer muss Parkraum geschaffen werden“, zudem gehöre das Einbahnstraßensystem geändert. Stresing möchte die Alte Festhalle wiederbeleben und Gelände für Gewerbe- und Industrie zur Verfügung stellen. Stichwort Fußgängerzone: Dafür würden mehr als neun Millionen Euro verbaut. „Aber nichts wird bespielt.“ Er forderte deshalb eine Belebung.