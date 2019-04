Gemeinderat befasst sich mit mehreren Bebauungsplänen - und stimmt allen Vorlagen zu

Bauen ist in Tuttlingen ein großes Thema. Gleich sechs Tagesordnungspunkte, die sich mit diversen Bebauungsplänen beschäftigen, standen auf dem Programm des Gemeinderates. Einigkeit herrschte in den Diskussionen um die Projekte am Montag selten.

Gewerbepark Take-off

Der ursprüngliche Bebauungsplan umfasste auch Flurstücke auf Gemarkung der Gemeinde Emmingen-Liptingen. Das Problem: Es ist nicht klar, ob der Plan überhaupt rechtswirksam ist. Deshalb wurde ein sogenanntes Ergänzungsverfahren eingeleitet, um den Bebauungsplan anzupassen. Dem Gemeinderat wurden nun die Eingaben vorgelegt, um der Zweckverbandsversammlung eine entsprechende Satzungsänderung zu empfehlen. Das nahm die LBU zum Anlass, einen Antrag zu stellen, die Dachbegrünung oder Photovoltaikanlagen bei Neubauten verpflichtend zu machen. Diesen lehnte der Rat allerdings mit 18-Nein-Stimmen ab. Unternehmen, die im Gewerbepark bauen, können also nach wie vor selbst entscheiden, ob sie Dachbegrünungen oder Photovoltaikanlagen anlegen. Außerdem hatte Ulrike Martin (LBU) gefordert, Schottergärten in dem Gewerbegebiet zu verbieten. Ein Vorschlag, den die Verwaltung aufnahm. „Bei den Schottergärten kommen wir Ihnen entgegen“, so OB Beck. Hellmut Dinkelaker (SPD) fragte, ob es einen Tuttlinger Maßnahmenkatalog gebe, um die Ziele der Pariser Klimakonferenz umzusetzen. Schließlich stimmte der Gemeinderat der Verwaltungsvorlage zu – mit Gegenstimmen der LBU-Fraktion.

„Auf Berken II“ – Nelkenkultur

Auf dem Gebiet der früheren Nelkenkultur östlich der Balinger Straße könnten bald vier Doppelhaushälften und zwölf Reihenhäuser entstehen (wir haben berichtet). Preissegment: Laut Verwaltung „nicht ganz billig, aber noch im preiswerten Segment“. Im Zuge dessen war der Gemeinderat dazu angehalten, eine Bebauungsplanänderung zu beschließen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen dabei: Bäume. Hellmut Dinkelaker (SPD) fragte, welche Bäume der Bebauung zum Opfer fallen werden. „Seit Jahrzehnten ist das Gebiet eine grüne Oase“, so Dinkelaker. „Das ist ein privates Bauvorhaben“, sagte Beck. „Den Park gibt es nach der Bebauung nicht mehr.“ Zustimmung für das Projekt gab es aus den Reihen der CDU: „Wir begrüßen die Bebauung einer solchen Brachfläche“, sagte Joachim Klüppel. Auch wenn dafür der ein oder andere Baum fallen müsse: „Wohnraum ist wichtiger“. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Änderung des Bebauungsplans.

Unter dem Hägle II Nendingen

In dem geplanten Neubaugebiet am nordwestlichen Ortsrand Nendingens westlich der Bahnlinie könnten bis zu 44 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen. Der Gemeinderat beschloss bei fünf Gegenstimmen aus den Reihen der LBU, den Bebauungsplan aufzustellen. Zuvor hatte Ulrike Martin (LBU) bemängelt, dass an dieser Stelle Ackerland versiegelt werde. „Es gibt mindestens 14 Leerstände in Nendingen. Unter diesem Aspekt können wir dem Projekt nicht zustimmen“, so Martin. Weiterer Diskussionspunkt: Die Erschließungsstraße. „Das Hauptproblem ist die Zufahrt über den Bahnübergang“, so OB Beck. Diese soll nun breiter angelegt werden. Entsprechende Verhandlungen mit dem Eisenbahnbundesamt würden derzeit laufen.

Im Brendenösch Eßlingen

Auf der Fläche im westlichen Ortseingang Eßlingens von Talheim kommend könnten einmal bis zu 34 Wohneinheiten entstehen. Der Gemeinderat beschloss bei sieben Enthaltungen den Vorschlag der Verwaltung. Die Verwaltung kann nun den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufstellen. Außerdem wird die Verwaltung eine Bürgerinformationsveranstaltung anbieten. Die Beratungen über den Bebauungsplan Thiergarten verschob die Verwaltung (wir haben berichtet). Über die Beratungen zum Gewerbegebiet Gänsäker berichten wir gesondert.