Gemeinde verabschiedet Pfarrer Jens Junginger

Der Pfarrer der Tuttlinger Stadtkirche, Jens Junginger, wird im Gottesdienst am Sonntag, 22. Juli, verabschiedet. Junginger tritt im September eine neue Stelle in Sindelfingen an. Er war seit 1995 als evangelischer Pfarrer in Tuttlingen.

Neben Junginger sagt die Stadtkirchen-Gemeinde am Sonntag auch ihrem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Martin Sturm Lebewohl. Er zieht mit seiner Frau Christiane Sturm, Schulleiterin des Immanuel-Kant-Gymnasiums, nach Freiburg. Sie tritt dort eine neue Stelle an.

Am Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche. Um 11 Uhr sind Grußworte angesetzt, um 11.45 Uhr gibt es einen Stehempfang.