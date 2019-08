Gemeinde dankt Feuerwehr mit Empfang

Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Durchhausen haben im Juli erfolgreich das Leistungsabzeichen in Silber in Tuttlingen abgelegt. Dies war Bürgermeister Simon Axt Grund genug, die leistungsstarke Truppe einzuladen. Urlaubsbedingt kamen die Feuerwehrmänner zahlenmäßig dezimiert, aber sie freuten sich sehr über diese Anerkennung seitens der Gemeinde.

Bürgermeister Simon Axt freute sich, dass zum ersten Mal zwei Gruppen der Durchhauser Wehr dieses Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Man sehe, dass hier mit viel Leidenschaft, Begeisterung und Engagement gearbeitet werde. „Die Gemeinde Durchhausen ist stolz auf ihre Freiwillige Feuerwehr. Wir sind stolz darauf, dass wir annähernd 40 aktive Feuerwehrleute haben und wir sind stolz, dass wir auch eine sehr gut aufgestellte Jugendfeuerwehr mit zehn Mitgliedern haben,“ sagte Simon Axt. „Auch sind wir dankbar, in welcher Weise Sie sich für die Gemeinde einsetzen. Eben nicht nur in Ernstfällen, sondern auch in sehr vielen anderen Fällen können wir uns auf Sie verlassen.“

Feuerwehrkommandant Jörg Wintermantel bedankte sich für die Einladung und lobte ebenfalls seine erfolgreiche Wehr. Er erinnerte daran, dass es vieler Zusatzstunden bedurfte, um die Abläufe richtig zu erarbeiten und die Übung schlussendlich flüssig durchziehen zu können.

Die Abnahme der Leistungsabzeichen ist wie ein Wettkampf aufgebaut und wird unter strengen Augen mehrerer Schiedsrichter absolviert. Diese Leistungswettkämpfe dienen dem intensiven Einüben feuerwehrtechnischer Grundtätigkeiten. Die gewonnene Routine sorgt für sichere Handgriffe im Einsatz, um Menschenleben zu retten oder bedeutende Sachwerte zu schützen. Darüberhinaus stärken diese Übungen auch den Zusammenhalt der Gruppe.

Das Leistungsabzeichen Silber haben erfolgreich abgelegt: Andreas Knecht, Adrian Schorpp, Christian Joost, Denis Schorpp, Lothar Lutz, Moritz Grimm, Nicolai Grammer, Oliver Kluge, Sascha Wintermantel und die beiden Gruppenführer Andreas Baier und Georg Walter.