Gemeinde bekommt ihren Saal zurück

Die katholische Kirchengemeinde Maria Königin nimmt am Samstag, 29. November, ihren Saal wieder in Betrieb. Nach der Vorabendmesse, die um 18 Uhr beginnt, findet dort ein Ständerling statt. Der Saal war diente während der Bauarbeiten am neuen Kindergarten für die Kinder als Interim.

Am Samstag soll es laut Gemeinde zudem Informationen über die letzte Kirchengemeinderats-Amtsperiode geben. Es stellen sich verschiedenen Gruppierungen der Gemeinde auf Plakatwänden vor, es gibt eine kleine Kunstgewerbeausstellung von kreativen Gemeindemitgliedern und Zeit für Begegnung und Gespräch „bei Kürbissuppe, herbstlicher Pizza und einem guten Schluck“.