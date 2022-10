Gelungener Start ins Studierendenleben

An der Hochschule Furtwangen starteten die Vorlesungen zum Wintersemester mit Begrüßungsveranstaltungen. Am Hochschulcampus Tuttlingen nahm Dekan Professor Albrecht Swietlik 88 Erstsemester in Empfang. Auch in Masterstudiengängen starten Studierende nun in Tuttlingen ins Wintersemester.

Im Rahmen der Begrüßung und Semestereröffnung fand auch die Preisverleihung an Studierende statt, die besonders gute Ergebnisse erzielt haben. Die Dr.-Winkler-Stiftung zur Förderung junger Talente zeichnete Lars Schoepe für das beste Grundstudium 2021/2022 im Studiengang „Werkstoff- und Fertigungstechnik“ und gleichzeitig das beste Ergebnis der gesamten Fakultät Industrial Technologies aus. Seine Note 1,15 wurde mit einem Preisgeld von 500 Euro belohnt. Im Studiengang „Mechatronik und Digitale Produktion“ wurde Andre Mayer mit Note 1,42 mit 250 Euro ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung durch die Stiftung „Jugend und Bildung“ der Kreissparkasse Tuttlingen gab es zwei Studierende, die für die besten Projektarbeiten ausgezeichnet wurden. Julia Macharzki (Medizintechnik – Technologien und Entwicklungsprozesse) wurde für ihre Arbeit „Analyse, Bewertung und Auswahl aktueller Konzepte zur sensorgestützten Datengewinnung bei orthopädischen Implantaten“ für die Aesculap AG mit 500 Euro ausgezeichnet, konnte den Preis aber wegen ihres Auslandssemesters in Kanada nicht persönlich entgegennehmen. Jennifer Baumer (Studiengang Medizintechnik – Technologien und Entwicklungsprozesse) erhielt für ihr Projekt „Untersuchung tribologischer Wirkmechanismen bei der elektrostatischen Aufladung ableitfähiger Bürstendüsen“ für die Firma Clean Controlling ebenfalls 500 Euro.