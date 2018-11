Die Kinderleichtathletik macht große Fortschritte im Landkreis und hat sich mit der Kinderliga im Wettkampfbetrieb etabliert. In der Sporthalle in Möhringen fand nun zum sechsten Mal der Wettbewerb der Kinderliga – der KiLA-Cup – statt. Dabei wetteifern junge Leichtathleten von sechs bis elf Jahren mit ihren Teams.

In der Kinderleichtathletik werden klassische Disziplinen wie Scherhochsprung, Hoch- und Weitsprung, Medizinballstoßen, Mehrfachsprünge und abschließende Hindernis-Sprintstaffeln ausgetragen. Mit dem Wettkampfsystem Kinderleichtathletik will der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mehr Kinder und eine bessere Leichtathletik mit mehr System erreichen. Das Kinder-Wettkampfsystem regelt die Disziplinen und Wettkämpfe in den Altersklassen U 8, U 10 und U 11.

Der Reiz in der Kinderleichtathletik ist das Miteinander und Gegeneinander in einem. Kinder suchen Herausforderungen, sehnen sich nach Anerkennung von Gleichaltrigen und Erwachsenen, wollen sich immer wieder neu beweisen und suchen gerade im Sport den Leistungsvergleich - sowie ihren Spaß. Von Interesse sind den Kindern die eigene Leistung, die Leistung von Freunden und anderen Teammitgliedern sowie der Leistungsvergleich mit den anderen Teams.

Die Kinderleichtathletik führt mit altersgerechten, spielerischen Übungsformen an die Disziplinen der Jugendleichtathletik heran. „Das ist ein Training mit einem großen Spaßfaktor für Kinder und Jugendliche, die sich gerne bewegen und Herausforderungen suchen“, sagte die langjährige Möhringer Leichtathletiktrainerin Antje Schulz über diese Wettkampfform.

Insgesamt nahmen 75 Mädchen und Jungen aus den Vereinen TG Schura, TG Trossingen, LG Tuttlingen/Fridingen, TV Spaichingen und dem TV Möhringen an dem Wettbewerb teil. Der KiLA-Cup in Möhringen war eine Premiere, ein bisschen auch ein Abenteuer, auf das sich der TVM eingelassen hatte, sagte Schulz, die als KiLA-Beauftragte vom Kreis Tuttlingen stolz und glücklich über die gelungene Veranstaltung in ihrem Heimatverein war. Ihr Dank galt den zahlreichen Helfern, ob als Kampfrichter oder vom Wirtschaftsteam. Nur so konnte der KiLA-Cup reibungslos über die Bühne gehen.

Altersklasse U 8: 1. Platz Power-Kids (TV Möhringen, 5 Ranglistenpunkte), 2. Die Gaugerfüchse (TG Trossingen, 7 RLP), 3. Mond (TG Schura, 12 RLP). AK U 10: 1. Die grünen Flitzer (TV Spaichingen, 4 RLP), 2. Fridinger Flitzer (LG Tuttlingen-Fridingen, 9 RLP), 3. Sternschnuppen (TG Schura, 16 RLP), 3. Die Leoparden (TG Trossingen, 16 RLP), 3. Die Rennmäuse (TV Spaichingen, 16 RLP), 6. Feldraketen (LG Tuttlingen-Fridingen/TV Möhringen, 20 RLP). AK U 12: 1. Die jungen Wilden (TV Spaichingen, 5 RLP), 2. Unicorns (LG Tuttlingen-Fridingen, 9 RLP), 3. Die bunten Smarties (TG Trossingen, 14 RLP), 3. Die Super-Möhren (TV Möhringen, 14 RLP), 5. Flinke Füchse (LG Tuttlingen-Fridingen, 18 RLP).

Bei der Erstellung der Rangliste werden die Team-Platzierungen pro Disziplin addiert. Je niedriger die Summe der Ranglistenpunkte, desto häufiger hat das Team vordere Platzierungen erreicht. Die grünen Flitzer vom TV Spaichingen haben bei 4 Ranglistenpunkten alle vier Wettbewerbe gewonnen.