Geldautomaten seit drei Wochen ausgefallen

Wer zur Zeit etwas in der Tuttlinger Postfiliale erledigen muss, muss unter Umständen mit längeren Wartezeiten rechnen. Der Grund: Seit rund drei Wochen funktionieren weder die Kontoauszugsdrucker noch die Geldautomaten bei der Postbank. Deswegen heißt es für die Kunden: Service nur am Schalter.

Seit dem 2. Oktober kann Horst Kramer kein Geld mehr am Automaten abheben und auch nicht wie gewohnt seine Kontoauszüge in der Postfiliale ausdrucken. „Das ist kein guter Zustand“, sagt der Bankkunde. Immer wieder hat er das Personal auf den Missstand angesprochen – allerdings ohne Erfolg. „Die Mitarbeiter sagen immer, dass es ihnen leid tut, sie aber nichts machen können.“ Die Automaten hätten eine Störung heißt es, und: Man warte auf den Techniker.

Seit mehreren Wochen sind die Geldautomaten ausgefallen. Die Kunden müssen an den Schalter gehen, um Geld abzuheben und haben zudem keinen Zugriff auf die Kontobewegungen. Wir haben nachgefragt, was die Kontobesitzer davon halten.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt eine Sprecherin der Postbank mit: „In unserer Filiale in Tuttlingen sind derzeit die Datenleitungen gestört. Bei der Behebung der Störung sind wir auf unseren Telekommunikationsanbieter angewiesen. Ich kann Ihnen deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbindlich sagen, wann der Geldautomat und das Service-Terminal den Kunden wieder zur Verfügung stehen werden.“

Ihren Kunden rät die Bank, in Tuttlingen auch die Geldautomaten der Deutschen Bank in der Bahnhofstraße 44, und die der Commerzbank in der Bahnhofstraße 35 zu nutzen. Das sei für Kunden der Postbank kostenlos. Beide Automaten seien nur knapp hundert Meter fußläufig von der Filiale in der Wilhelmstraße entfernt. Darüber hinaus weist die Sprecherin der Postbank darauf hin, dass viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren anbieten, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann.

Beim Einkaufen Geld abheben

Diesen Service finden Kunden in Tuttlingen laut Postbank-Sprecherin unter anderem in diveresen Supermarkt-Filialen. Viele Waren und Dienstleistungen könnten darüber hinaus auch bargeldlos mit Giro- oder Kreditkarte bezahlt werden.

Für Horst Kramer ist das kein großer Trost. „Das ist ja toll“, sagt er sarkastisch. Er muss eigentlich dringend geschäftliche Überweisungen machen. Die erledigt er in der Regel auch an einem der Automaten in der Postbank-Filiale – innerhalb von wenigen Minuten. Auch am Freitag verbrachte Kramer aufgrund des Ausfalls mehr als 20 Minuten in der Warteschlange – weil so viele Kunden Geld abheben oder einzahlen wollten, sagt er. Darauf, dass sich diese Situation kurzfristig verbessert, kann er sich wohl nicht verlassen.