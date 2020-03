Geistliche Musik: Ernst, aber doch liebenswürdig

Die erste Geistliche Abendmusik in der Fastenzeit brachte den vielen Zuhörern in der Kirche Maria Königin eine Besonderheit: Die Texte der choralgebundenen Werke von Johann Sebastian Bach wurden von Siglinde Bacher gut verständlich rezitiert und danach von Rudolf Hendel meisterhaft interpretiert. Der tieffromme Komponist ließ sich von den Texten inspirieren und so erlebten die Zuhörer hier die Entstehungsgedanken der gebotenen Werke.

Doch zu Beginn hörten die Besucher, vorgelesen von Siglinde Bacher, das Erleben von Musik des Musikliebhabers Hermann Hesse in der Rezitation seines Textes „Orgelspiel“ und dann zum Schluss ebenso „Macht-Rausch“ von Christian Morgenstern.

Rudolf Hendel spielte nun die Bachschen Werke, die nicht wie oft als Virtuositätsstücke für die heutigen Organisten zum Zeigen ihrer bravourösen Technik dienten, sondern das tiefe Erleben des Komponisten in Tönen zeigten.

Siglinde Bacher las erst die Strophentexte von Matthias Greitter, Straßburg 1525, „An Wasserflüssen Babylons“ in gut verständlicher Weise vom Altarbereich aus vor, worauf die Orgelvertonung präzis-deutlich von der Empore kam. Die immer wieder auftretenden Trillerfiguren symbolisierten hier die Wellen der Wasserströme.

Danach erlebten die Zuhörer den Choraltext von Johann Hermann, 1660: „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ in Musik gesetzt. Ernst, aber doch liebenswürdig erklangen die kontrapunktierten Melodien. Ebenso im Choral über Jesu letzte Worte „Da Jesu an dem Kreuze stund“, Text von Johannes Böschenstein, 1500, musikalisch ein Kleinod voller Innerlichkeit.

In dem siebenstrophigen „Sei gegrüßet, Jesu gütig“, Text von Christian Keimann 1663, zeigte Bach sein reifstes Können und Rudolf Hendel hier seine Einfühlsamkeit in die hohe Musik. Doch dies war nicht alles. Zum Beginn und Konzertschluss durfte man noch Bachs großes Werk, Präludium und Fuge in h-moll wunderbar erleben. Im Herzen reich erfüllt verließen die Hörer danach die Kirche.