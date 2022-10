Die Geheimwaffe von der Bank: Dieser Edeljoker ist erst 19 Jahre alt

Fünf Einsätze, 38 Minuten Fußball gespielt und drei Tore erzielt. Das ist die Bilanz von Nico Schlimmer in dieser Saison. Der 19-Jährige entwickelt sich beim SV Seitingen-Oberflacht mehr und mehr zum Edeljoker. 90. Minute, 90. Minute, 90 plus 2 – Bämm haut er die Dinger rein.

Die ganze Bank springt auf

Dreimal gelang ihm damit auch der Siegtreffer für seine Mannschaft in letzter Minute. So in den Partien gegen SV Deilingen-Delkhofen (1:0), der SpVgg Trossingen II (4:3) und gegen den VfL Mühlheim II (3:0). Das Schönste dabei ist für Nico Schlimmer: „Als ich zum Beispiel das 1:0 gegen Deilingen-Delkhofen gemacht habe, sind alle aufgesprungen – Ersatzbank und die Trainer – reingesprintet und haben sich auf mich gestürzt“, sagt er. Dieser Zusammenhalt in der Mannschaft ist es, was für ihn das Besondere ausmacht.

Dass die Trainer Nico Schlimmer als Joker auserkoren haben, liegt auch an seinem Alter. Weil es vergangenes Jahr keine A-Jugend gab, hat er damals schon bei den Aktiven mittrainiert und gespielt, war aber von Verletzungen geplagt. Zweimal hat er sich das Syndesmoseband im Sprunggelenk gerissen. „Das ist so ziemlich das Blödeste, was man sich reißen kann“, sagt der 19-Jährige.

Gut für das Team

Über die Vorbereitung auf diese Saison habe er sich körperlich und spielerisch gut entwickelt, sagt Trainer Sammy Witzig, pendle aber zwischen zweiter und erster Mannschaft. Eben weil er noch so jung ist „und weil er noch Geduld braucht“, so Witzig. So bekomme Nico Schlimmer seine Einsätze, und alle profitierten davon. Witzig: „Wenn man so jemand auf der Bank hat, ist das gut fürs Team. Zu wissen, dass man ihn bringen kann und er den Instinkt hat, den Fuß am richtigen Fleck zu haben“, sagt er über seinen jüngsten Stürmer.

Schon mit drei Jahren gekickt

Nico Schlimmer hat mit drei Jahren bei den Bambini angefangen, Fußball zu spielen. Damals wie heute ist er beim SV Seitingen-Oberflacht. Und auch wenn er in der ersten Mannschaft bislang wenige, aber sehr effiziente Einsatzzeiten hatte: In der Zweiten hat er diese Saison fünf Spiele jeweils über 90 Minuten absolviert.

Sozusagen hauptberuflich ist er Schüler am Sozialgymnasium der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen und bereitet sich auf das Abitur 2023 vor.

Das ist der Hauptgrund für den Erfolg

Über den Zusammenhalt in der Mannschaft sagt er: „Das ist überwältigend.“ Sammy Witzig kann das nur bestätigen. „Hauptgrund des Erfolgs ist das funktionierende Team, in dem jeder für den anderen in die Bresche springt und jeder dem anderen was gönnt.“ Das sei das Wichtigste im Teamsport.

Saisonziel der ersten Mannschaft sei eigentlich gewesen, aus der Kreisliga A2, Bezirk Schwarzwald, nicht abzusteigen. Jetzt ist der SV Seitingen-Oberflacht auf dem zweiten Tabellenplatz, auch dank der drei Tore Nico Schlimmers.

Bezirksliga? Vielleicht noch etwas früh

Übermütig wird der 19-jährige Stürmer deshalb noch lange nicht. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen und den Schwung mitnehmen.“ Aufstieg? Die Bezirksliga hat für den 19-Jährigen derzeit noch nichts Verlockendes. „Ich denke, das wäre noch ein Jahr zu früh“, sagt er. Eine alte Fußballerweisheit lautet, „Es kommt eh, wie es kommt.“ Und Trainer Witzig ist überzeugt davon: „Nico macht seinen Weg.“