Gefunkt: Waidele und Band zünden Begeisterung

Seit 25 Jahren tourt Jürgen Waidele nun schon mit seiner Band „Conversation“, die 1984 im GEMS-Zelt in Singen gegründet worden ist, durch die Lande. Der Frische und Spielfreude hat dieses Vierteljahrhundert Band-Dasein überhaupt nichts anhaben können, im Gegenteil: Am Samstagabend begeisterten die Musiker mit ihrer Sängerin Elysa Key von Beginn an und heizten den Gästen im sehr gut besuchten Rittergarten gehörig ein.

Der sprichwörtliche Funke, besser gesagt Ton, sprang sofort über und das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten. Die Tanzfläche war gefüllt und bei den jazzigen, groovigen Songs stieg die Stimmung von Stück zu Stück.

Die Tour sollte unter anderem ein Rückblick auf die vergangenen Band-Jahre sein - und so standen auch einige alte Songs auf dem Programm, hervorragend gemixt mit Titeln der neuen Live-CD „still playin“. Die super Mischung aus vor Lebensfreude überschäumenden Titeln mit melancholischen Stücken passte, und zündete problemlos den Begeisterungsfunken der Rittergarten-Besucher.

Eines ist dabei allen Stücken gemein, der eigene, persönliche Stil von Jürgen Waidele, der seine Musik prägt, egal ob es die Eigenkompositionen oder Coverversionen sind, sie alle tragen die besondere musikalische Handschrift des genialen Konstanzer Musikers.

Begleitet von den hervorragenden Musikern Martin Deufel am Schlagzeug, Erik Ruby am Bass, Rainer Apel an der Gitarre - sie bilden den treibenden Puls der Band - dem Saxophonisten Arno Haas und der energiegeladenen Sängerin Elysa Kay trat Jürgen Waidele, Keyboards und Gesang, einmal mehr den Beweis an, dass die „Conversation“ auch nach 25 Jahren noch lange nicht „out“ ist.

Im Gegenteil die Frische, Fröhlichkeit, Spielfreude und musikalische Vielseitigkeit machte deutlich, dass es mit „Jürgen Waideles Conversation“ auch in Zukunft noch viele weitere begeisternde Konzerte geben wird, was der lang anhaltende Applaus des Rittergarten-Publikums unterstrich