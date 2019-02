Gefundener 50-Euro-Schein ist Spielgeld

Der Polizei ist am Donnerstag ein 50-Euro-Schein übergeben worden, der in der Nähe der Volksbank in Tuttlingen gefunden wurde. Bei dem 50-Euro-Schein handelt es sich um Spielgeld und es ist als solches auch zu erkennen.

Wie sich bei Recherchen herausstellte, sind die vermeintlichen Geldscheine bis zu 500-Euro-Noten im Umlauf und könnten durchaus als Zahlungsmittel eingesetzt werden, so die Polizei. Bei schlechten Lichtverhältnissen seien die Scheine nicht sofort als Spielgeld zu erkennen. Die Polizei bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere bei den kommenden Fastnetsveranstaltungen.