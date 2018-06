Geflüchtet vor dem Krieg, gestrandet in Tuttlingen

Da ist zum Beispiel Rehmann Mehmood Arain. Pakistan, Frau und Kind, seit einem Jahr und drei Monaten in Deutschland. Da sind die Mehmedovics aus Bosnien-Herzegowina. Da ist die Familie aus Syrien, die nebenan wohnt, oben der Mazedonier, dem die Kinder manchmal zu laut sind, drunter wieder Pakistaner, ganz unauffällige.

Die Menschen in den beiden Häusern an der Stockacher Straße könnten unterschiedlicher nicht sein. Was sie alle verbindet, ist ihr Schicksal: Sie mussten aus ihren Heimatländern fliehen, weil dort Krieg herrscht, weil ihre Religion nicht toleriert wird oder weil sie einfach keine Lebensgrundlage gefunden haben. Gestrandet sind sie alle in Tuttlingen, und hier bleiben sie erst einmal. Zumindest für zwei Jahre.

Das System klingt zunächst einfach: Jedes Bundesland bekommt eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen zugeteilt, das Land verteilt sie wiederum auf die Landkreise, und die bringen sie zunächst in eine Gemeinschaftsunterkunft. Eine Weile war das eine Handvoll Leute im Landkreis Tuttlingen, die meisten bekamen einen Platz im Asylbewerberheim auf dem Witthoh.

20 bis 25 Leute im Monat

Inzwischen sind es aber 20 bis 25 Leute, die der Kreis monatlich aufnehmen muss. Und da wird’s dann kompliziert: „Wir merken, dass der Platz knapp wird“, sagt Josef Baur, Leiter des Ordnungsamts am Tuttlinger Landratsamt. Unterkünfte für die Asylbewerber zu finden und ihren Aufenthalt zu organisieren, all das fällt in den Zuständigkeitsbereich seines Amts. Nachdem die 170 Plätze auf dem Witthoh nicht mehr ausreichen, ist Baur auf der Suche nach weiteren Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis. In Tuttlingen klappte das recht schnell: Die Stadt bot von sich aus zwei ältere Häuser an der Stockacher Straße an. Eins ist seit einem Jahr in Betrieb, das andere seit November vergangenen Jahres.

„Wir haben hier vor allem Familien mit Kindern untergebracht, das war auch der Wunsch der Stadt“, erklärt Baur. Schließlich sollen die Kinder zur Schule gehen, und die ist in Tuttlingen wesentlich einfacher zu erreichen als vom Witthoh aus. Zwei Sozialarbeiter halten Sprechstunden in den Häusern ab, auch Sozialsachgebietsleiterin Jutta Straub schaut regelmäßig nach dem Rechten. Drei Kinder gehen nach Angaben der Stadt derzeit in städtische Kindergärten, ein weiteres soll bald hinzukommen: Anousha, die Tocher von Rehman Mehmood Arain.

Gemeinsam mit ihren Eltern wohnt sie im hinteren Zimmer, ganz links, im rechten Haus an der Stockacher Straße. Mutter Rafia macht derzeit einen Deutschkurs, Vater Rehman beginnt seinen in der kommenden Woche. Bad und Küche teilt die Familie mit den Nachbarn, zum Schlafen haben sie einfache Metallbetten, Essen können sie mit Gutscheinen kaufen. Alles wirkt recht einfach auf den ersten Blick, ein wenig provisorisch, wie Flüchtlingsunterkünfte eben sind. Rehman ist das egal: „Wir sind so froh, hier zu sein. Ich danke Deutschland, ich danke Tuttlingen“, sagt er in gebrochenem Deutsch und Englisch.

Religion nicht akzeptiert

Die Familie musste aus Pakistan fliehen, weil sie Ahmadi-Muslime sind. Die islamische Reformgemeinde werde in Pakistan verfolgt, erklärt Rehmann, er habe sein Geschäft nicht weiterführen können, er musste fliehen. „Aber jetzt habe ich eine Gemeinde“, erzählt er mit leuchtenden Augen und überreicht die Einladung zum Tag der offenen Tür der Ahmadi-Gemeinde in Albstadt.

So wie die Familie Arain versuchen sich viele mit ihrer neuen Situation zu arrangieren. Nach neun Monaten dürfen die Asylbewerber sich Arbeit suchen, einige finden Jobs bei McDonalds oder als Zeitungsausträger. „Manche sind da sehr engagiert“, meint Jutta Straub. Andere wiederum warten ab, sind passiv.

Was mit ihnen passiert, entscheidet die Asylbehörde. Nur ein Prozent wird nach Angaben des Bundeministeriums für Migration und Flüchtlinge Asyl gewährt, weitere 25 Prozent bekommen Flüchtlingsschutz oder dürfen nicht abgeschoben werden. nach zwei Jahren ziehen sie in der Regel von Gemeinschaftsunterkünften in kleinere Wohnungen.

Rehman Arain würde gerne hier bleiben. Ob er darf, weiß er aber nicht. Sein Asylverfahren läuft noch.