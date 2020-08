Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Schaffhauser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Mann und einem Unbekannten. Um 3:20 Uhr konnten die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen nur noch den stark alkoholisierte und verletzte 33-Jährige antreffen. Er hatte oberflächliche Schnittwunden, vermutlich von einem Messer sowie Schürfungen. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete in Richtung Innenstadt. Trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte er nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.