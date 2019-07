Gefühlschaos mit Matthias Reim

Auch nach rund 30 Jahren scheinen sie unzertrennlich zu sein und haben auch beim Honberg-Sommer am Samstagabend wieder alle begeistert. Matthias Reim und sein Hit „Verdammt, ich lieb‘ Dich“. Zum zweiten Mal nach 2017 hat der Sänger mit seinen erfolgreichsten Hits und neuen Nummern den Weg auf den Honberg gefunden und ein erfrischendes Konzert abgeliefert.

Dabei dürfte sich der Auftritt des 61-jährigen Blondschopfs fast schon wie ein Heimspiel angefühlt haben, denn von seinem Wohnort Stockach hatte er wohl die kürzeste Anreise aller Künstler nach Tuttlingen.

Seinen Fans war es letztlich egal, Hauptsache ihr Matthias Reim präsentierte für sie ein Konzert der Superlative. Und der Sänger enttäuschte seine Anhänger nicht und lieferte voll ab. Den ersten Applaus erhielt er allein schon lediglich mit seiner Bühnenpräsenz. In enger blauer Jeans, weißem Shirt und einem insgesamt rockigen und lässigen Erscheinungsbild verzückte er sein weibliches Publikum, die mit überwältigender Mehrheit das Zirkuszelt auf dem Honberg bis auf den letzten Stehplatz restlos füllten. Das Konzert war ohne schon vor Weihnachten ausverkauft.

Seine Musiker standen parat, die Backgroundsänger genauso, die Sause begann mit „Hey, so gefreut“. Anlaufschwierigkeiten hatte am Samstag niemand. Ab den ersten Akkorden rissen die Tuttlinger die Hände nach oben und die Smartphones-Kameras wurden haufenweise bedient.

Matthias Reim hatte alles dabei, was seine Fans hören wollten. Die Tuttlinger sangen mit wie beim legendären „Geträumt von dir“. Seine markante und rockige Stimme überzeugte. Überhaupt hat der 61-Jährige aus seinen Erfolgszeiten nichts verlernt. Im Gegenteil: Reim wirkt frisch und erholt auf der Bühne, lief häufig von links nach rechts, zeigte in die Menge, riss die Hände nach oben. Es war deutlich, dass jemand auf der Bühne stand, der ganz oben auf der Erfolgswelle surfte und eine jahrzehntelange Konzerterfahrung besitzt. Zu jeder Zeit war er souverän, flirtete mit kurzen Blickkontakten vom Bühnenrand gekonnt mit den Frauen.

Selten gönnte er sich am Mikro eine Verschnaufpause – und wenn doch, übernahmen seine die 1400 Anhänger textsicher.

Das erste Highlight durchlebten die Besucher mit „Du bist mein Glück“. Reim sang dabei rockig von der großen Liebe, die ihn unverhofft begeisterte. Und da Matthias Reim mehrfach in seinem Leben eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebte, handeln andere Songs von Enttäuschungen und Trennung. Die Zuhörer folgten der Berg- und Talfahrt des Sängers und konnten scheinbar auch nachempfinden, was er durchlebte.

So auch Nicole Salesi. Die 38-Jährige aus Tuttlingen sicherte sich einen Platz in der ersten Reihe: „Ich bin seit knapp 30 Jahren Fan von ihm. Seine Texte sind sehr lebensnah, und ich kann mein eigenes Leben darin fühlen.“ Ihre Freundin Sina Merkt ist ebenso von ihren Konzerten begeistert. „Matthias Reim ist sehr authentisch, und er hat eine super Band“, findet die 37-jährige Tuttlingerin. Die Freundinnen besitzen jedes Album ihres Idols.

Es schien ein perfekter Abend beim Honberg-Sommer zu werden. Aber irgendetwas fehlte dazu. Verdammt, hatte Matthias Reim da nicht zum Schluss noch was vergessen? Nein, hatte er nicht! Das könnte auch nie passieren, denn seine Fans hätten ihn garantiert daran erinnert. Und wie erwartet, ließ er schließlich die Katze doch noch aus dem Sack. Das Partyvolk spürte, was kommt. Und in einem einzigartigen Gänsehautmoment traf es schließlich den ganzen Honberg mit voller Wucht. Allein beim Intro zu seinem mit Abstand größten Hit „Verdammt, ich lieb‘ dich“, der bisher 2,5 Millionen Mal verkauft wurde, gab es kein Halten mehr. Das Publikum kreischte, applaudierte. Reim ließ seine Anhänger zunächst zappeln, bis es auch der 61-Jährige nicht mehr aushielt, sein Mikro in Position brachte und sein langersehntes Meisterwerk auspackte: „Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht, das hab‘ ich früher auch gern gemacht, dich brauch ich, dafür nicht“, hallte es in einem Chor über ganz Tuttlingen – der Höhepunkt und gleichzeitig der Schlusspunkt eines intensiven Konzerts.