Geburtenrekord: Im August kamen in Tuttlingen 114 Babys zur Welt

Eray ist das 111. Baby, das im diesjährigen August im Klinikum Landkreis Tuttlingen das Licht der Welt erblickt hat. Das ist ein Rekord: „So viele Geburten in einem Monat hatten wir noch nie. Auch insgesamt in den ersten acht Monaten diesen Jahres kamen bei uns mehr Babys auf die Welt als bisher“, so der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Abdulnaser Shtian.

In der Nacht zum Dienstag, um 2.08 Uhr, kam Eray auf die Welt. Seine Eltern Sema und Levent Karakas aus Spaichingen freuen sich mit dem Team der Geburtshilfe in Tuttlingen, dass ihr Nachwuchs aufgrund der Rekordzahl und gleichzeitigen Schnapszahl in besonderer Erinnerung des Klinikums bleiben wird.

Drei weitere gesunde Babys sind ebenfalls an diesem Tag im Tuttlinger Kreißsaal auf die Welt gekommen, sodass der Rekord bis zum Ende des Monats auf 114 Babys stieg, wie das Klinikum in einer Pressemitteilung schreibt.

Bislang lag der Rekord bei 109

Die bisher höchste monatliche Geburtenzahl war im August 2020: 109 Babys waren es damals. Warum gerade immer der August so geburtenstark ist, kann das Team der Geburtshilfe in Tuttlingen nicht beantworten. „Schon lange sind der August und die Sommermonate die geburtenstärkeren Monate im Jahr. Darüber, woran das liegt, können wir aber nur spekulieren“, so die Hebamme Karin Berzbach, die bereits seit 33 Jahren im Beruf ist und seit 20 Jahren im Klinikum Landkreis Tuttlingen arbeitet.

Für 2021 mehr als 1000 Geburten erwartet

Auch insgesamt steigt die Zahl der Geburten im Tuttlinger Kreißsaal seit mehreren Jahren stetig an. Im Jahr 2020 waren es 983 Geburten. Für 2021 erwartet das Klinikum mehr als 1000 Geburten. „Unser Hebammenteam mit jungen sowie erfahrenen Hebammen ist sehr gut besetzt und jede werdende Mutter herzlich willkommen“, fügt Karin Berzbach hinzu.