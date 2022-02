Ein Planet namens Tuttlingen! Amateurastronom Rainer Kling tauft Himmelskörper

Rainer Kling ist deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker und wurde 1952 in Tuttlingen geboren. Zusammen mit Stefan Karge, Erwin Schwab und Ute Zimmer entdeckte er zwischen 2006 und 2010 über 100 Kleinplaneten. Er ist Mitglied im Physikalischen Verein – Gesellschaft für Bildung und Wissenschaft. Am 7. Juni 2009 wurde der Asteroid (185639) Rainerkling nach ihm benannt. Den kleinen Planeten Tuttlingen haben Ute Zimmer und Rainer Kling am 30. August 2009 auf der Taunus-Sternwarte des Physikalischen Vereins Frankfurt entdeckt.