Geänderte Öffnungszeiten an der Fasnet

Über die Fasnet gelten auch bei der Stadtverwaltung Tuttlingen andere Öffnungszeiten.

Das Rathaus mit allen Dienststellen ist am Schmotzigen Donnerstag, 12. Februar, ab 11.30 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch am Fasnetsamstag, 14. Februar, und am Rosenmontag, 16. Februar, sind alle Dienststellen geschlossen.

Die Stadtbibliothek ist am Schmotzigen Donnerstag nur vormittags von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet, nachmittags ist geschlossen. An allen anderen Fasnettagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Museum und Tuttlinger Haus bleiben vom Schmotzigen Donnerstag bis Aschermittwoch geschlossen. Die Galerie ist wie gewohnt geöffnet.