„Geächtet (Disgraced)“ feiert Tourneepremiere

„Geächtet“, das 2013 mit dem Pulitzer Preis für Theater ausgezeichnete Debütstück von Ayad Akhtar, ist am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen als Tourneepremiere zu sehen. Von Tuttlingen aus geht die Produktion von Altem Schauspielhaus Stuttgart, Euro Studio Landgraf und Tourneetheater Thespiskarren bis 28. März auf Tournee im deutschsprachigen Raum. Der intelligente Broadwayhit, der den Nerv der Zeit trifft und jetzt auch die deutschen Spielpläne erobert, gilt als das ,Stück der Stunde’ an deutschen Theatern.

Bei der Stadthalle Tuttlingen freut man sich, dem Publikum erstmals die Tourneepremiere einer Theaterinszenierung (Regie: Karin Boyd) präsentieren zu dürfen. Zum Inhalt: Amir Kapoor ist ein erfolgreicher New Yorker Anwalt. Er arbeitet in einer renommierten Kanzlei in Manhattan, trägt Hemden, die 600 Dollar das Stück kosten, und lebt mit seiner Frau Emily, einer aufstrebenden Künstlerin, in einem schicken Loft an der Upper East Side. Kurz: der Sohn pakistanischer Einwanderer lebt den perfekten amerikanischen Traum.

Von seiner Religion hat er sich losgesagt, und dem Islam steht er äußerst kritisch gegenüber – im Gegensatz zu seiner Frau, einer weißen Amerikanerin, die durch ihre Malerei die islamische Kultur für sich entdeckt hat. Sie drängt ihren Mann dazu, sich vor Gericht für einen angeklagten Imam einzusetzen, was schwerwiegende Folgen für Amir Kapoor haben wird. Bei einem Abendessen einige Wochen später mit dem jüdischen Kurator Isaac und dessen Frau Jory schlägt das unverbindliche Geplauder in eine ernste Diskussion über religiöse Traditionen um, und die Situation droht zu eskalieren. Denn wenn ein Moslem, der seine Herkunft verachtet, ein Jude, der Political Correctness über alles stellt, eine Afroamerikanerin im Karriere-Rausch und eine weiße Christin, die der Kunst des Islams verfallen ist, sich zum Abendessen treffen, dann ist das Konfliktpotenzial riesengroß. Und tatsächlich: Nach diesem Dinner wird nichts mehr sein, wie es vorher war.

Mal subtil und witzig, mal nachdenklich, mal aggressiv setzt sich das Stück mit gängigen Klischees über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten auseinander: Es erinnert dabei an die tragikomischen Theaterstücke von Yasmina Reza. Immer geht es darum, die eigene Meinung und Perspektive zu hinterfragen. Fehlt es nicht in unserer multikulturellen Welt noch immer an adäquaten Antworten auf viele der hier gestellten Fragen? Zur exzellenten Besetzung zählen die aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannten Darsteller Natalie O’Hara (unter anderem Der Bergdoktor, Rosenheim Cops, Forsthaus Falkenau) und Patrick Kathami (Tatort, SOKO und vieles andere).

Karten gibt es bei der Ticketbox, Telefon 07461 / 91 09 96, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen und unter

www.tuttlinger-hallen.de