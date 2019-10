Gauturntag findet in Peterzell statt

Der Gauturntag des Turngaus Schwarzwald findet am 16. November um 14 Uhr in der Turnhalle in Alpirsbach-Peterzell statt. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Berichte und Grußworte, sowie Wahlen und die Wahl der Delegierten zum Schwäbischen Landesturntag 2020 in Sigmaringen.

Mitgliedsvereine haben jeweils eine Stimme und eine weitere Stimme je angefangene 100 Mitglieder über 18 Jahre, die unter Turnen in der Bestandsmeldung vom 1. Januar an den WLSB gemeldet wurden. Die Stimmzettel werden vor dem Beginn der Veranstaltung ausgegeben.

Außerdem werden die Veranstaltungen für 2020 bis 2022 vergeben. Anträge und Bewerbungen für die Vergabe von Turngauveranstaltungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 müssen bis spätestens 28. Oktober schriftlich bei der Turngaugeschäftsstelle eingereicht werden. Anschließend werden wichtige Termine bekannt gegeben und es wird auf Anfragen und Wünsche eingegangen. Zum Abschluss werden noch verdiente Mitarbeiter geehrt.