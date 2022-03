Gauner raubt mit dreistem Ball-Trick Seniorin aus

Die Polizei warnt: Erneut ist eine ältere Frau durch den „Ball-Trick“ bestohlen worden. So klingelt ein fremder Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Wohnungstür an der Seniorin an der Neuhauser Straße. Er gab an, dass der Ball eines Mädchens versehentlich auf den Balkon der Frau geflogen sei. Daraufhin gewährte die Seniorin dem Fremden Zutritt zu ihrer Wohnung und ging mit ihm auf dem Balkon um nachzuschauen. Nachdem dort natürlich kein Ball zu finden war, bat der Mann um etwas Geld, um einen neuen Ball für das Mädchen kaufen zu können. Die 93-Jährige holte ihren Geldbeutel aus einem Schrank, gab dem Unbekannten Kleingeld und legte die Börse auf den Tisch. In der Folge bat der Mann die ältere Frau, nochmal auf dem Balkon nachzuschauen. In der Zwischenzeit nahm der Fremde den Geldbeutel an sich und verschwand.

Wie die Polizei mitteilt, haben sich Betrüger in letzter Zeit mehrfach mit dieser Masche erfolgreich Zutritt zu Wohnungen, insbesondere älterer Menschen, verschafft – und die Opfer anschließend bestohlen.

Die Polizei rät: Fremde sollten niemals gutgläubig in die Wohnung gelassen werden. Bewohner sollten wachsam sein, wenn ein Unbekannter versucht, sie zum Einlass zu überreden. „Wenn ein Fremder bei Ihnen klingelt und „die Geschichte mit dem Ball auf dem Balkon“ erzählt, schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei“, so die Beamten.