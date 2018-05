Gauklerfest trifft auf Oldtimer-Rallye

Das 17. Gauklerfest steht in den Startlöchern und alles wird größer, bunter und schöner? Eigentlich ja, aber darum geht es den Organisatoren gar nicht. Vielmehr um ein Straßenfest, „das nicht von der Stange ist“, wie Christof Manz es nennt. Und das dieses Jahr zwei neue Schmankerl in petto hat: ein aufpoliertes Freitagsprogramm und eine Oldtimer-Rallye.

Letzteres wertet das Organisationsteam mit Christof Manz und Ute Sterz aus Stiefels Buchladen als glücklichen Zufall. Die Anfrage, die Oldtimer-Rallye rund um Tuttlingen stattfinden zu lassen, sei bei der Stadtverwaltung eingegangen, sagt Sterz, die auch im Stadtmarketing arbeitet. Solche Rallyes organisiert der ADAC bundesweit. Ziel der Oldtimer-Fahrer ist es, eine bestimmte Strecke in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Dabei geht es nicht darum, wer der schnellste ist: Der ADAC will lieber gleichmäßiges Fahren, laut Ausschreibung 40 Kilometer pro Stunde.

Jongleure, Diabolero, Clowns

Am Freitag geht die Rallye vor der Tuttlinger Stadthalle los (siehe Infokasten), am Samstag endet sie um 17 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Fußgängerzone. „Wir werden den Fahrern einen Empfang bereiten“, kündigt Manz an. Das Jonglage-Duo Opus Furore soll für das „Warm-up“ sorgen.

Auch abseits der Rallye werden die Gaukler am Samstag und Sonntag in der Innenstadt unterwegs sein. Auf drei Bühnen werden neben den Jongleuren auch ein Diabolero, das Clownduo Compagnie Lapadou und der Artist Danilo auftreten. Für die Kinder kommt Onil, der Drache, aus Freiburg angereist.

Eine kleine Änderung gibt es bei den Auftrittsorten: Wegen der Bauarbeiten am Marktplatz zieht die Hauptbühne an den Fruchtkasten am Place de Draguignan um. Daneben werden die Gaukler wie gewohnt auf der Straße ihr Können zeigen: vor dem Café Martin in der Königstraße und vor der Stadtkirche in der Bahnhofstraße.

Protest für Gleichstellung

Der Freitag gehört ebenfalls zum Gauklerfest, sticht aber aus dem Programm heraus: Isabel Krichel-Bonstein, Projektleiterin bei der Stiftung Liebenau, organisiert ab 15 Uhr in Kooperation mit der Stadtverwaltung Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. „Wir setzen vor allem auf Mitmach-Aktionen“, sagt Krichel-Bonstein. Ein Rollator-Parcours sei geplant, außerdem bietet das Buntgut-Projekt der Caritas ein öffentliches Nähzimmer an. „Wer will, kann kaputte Kleidungsstücke mitbringen, sie werden dann vor Ort geflickt“, erklärt Krichel-Bonstein.

Wie der Protesttag und das Gauklerfest zusammenpassen? „Alle, die bei uns dabei sind, sind auch bunt“, sagt Krichel-Bonstein.

Dass beim Gauklerfest in Tuttlingen viel los ist, hat sich herumgesprochen, sagt Manz. Das merke er schon im Vorfeld. „Wir hatten 74 Anfragen aus aller Welt, da sind wir stolz drauf“, sagt er.

Trotzdem bleibt jedes Jahr ein Unsicherheitsfaktor, und der kommt von oben: „Wenn das Wetter gut wird“, sagt Ute Sterz, „dann werden es drei tolle Tage“.