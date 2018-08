Gaudoin-Skulptur vor IFC

Am IFC gibt es jetzt Kunst am Bau: Die Skulptur von Marcus Gaudoin, die bisher an der Galerie der Stadt Tuttlingen stand, hat vor dem Innovations- und Forschungs-Centrum der Hochschule einen neuen Platz gefunden.

Bei der Einweihung des IFC hatte es OB Michael Beck angekündigt: Die Stadt wird ein markantes Werk aus ihrem Kunstbestand als Dauerleihgabe für das IFC zur Verfügung stellen. Seit Mittwoch nun steht eines der auffälligsten Werke aus der städtischen Kunstsammlung vor dem IFC: Die 1998 geschaffene Skulptur „Ohne Titel“ von Marcus Gaudoin. Bisher stand sie vor der Galerie, vor ihrem Umzug wurde sie komplett restauriert.

„Diese Arbeit passt hervorragend vor das IFC“, so OB Michael Beck. Sie sei nun Teil des Ensembles – und stehe für eine wichtig Aussage: „Auch eine wissenschaftliche Einrichtung profitiert von künstlerischer Inspiration“, so Beck.

Die Bezüge zwischen der Skulptur und ihrem neuen Standort am IFC erklärt Marcus Gaudoin: „Die menschliche Figur ist zunächst ein klassisches Thema von bleibender Aktualität. Mich interessiert, was im Inneren eines Menschen vorgeht und welche Beziehung zwischen ihm und seiner Umgebung besteht“, so Gaudoin. „Bei der Kreation stand deshalb die Auseinandersetzung mit dem Inneren der Figur im Fokus. Der luftleere Raum lässt definitiv auch Raum zur Interpretation und für Kreativität. Der Blitz symbolisiert das Moment: Es wirkt wie ein Antrieb, ein Trigger, eine Eingebung. Auch Forschung ist nicht statisch oder monoton. Sie ist frei und benötigt solch einen Moment. Am IFC arbeiten Freigeister, deren Ideen und Wissen zu Innovationen führen sollen.“