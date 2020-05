Gastronomie bewirtet wieder Gäste

Nach wochenlanger Zwangspause durch das Coronavirus haben Restaurants, Hotels und Cafés wie das Como in Tuttlingen am Montag erstmals wieder geöffnet. Auch Michael Steiger vom Irish Pub freut’s: „Wir sind froh, dass es weitergeht.“ Doch noch ist nicht alles beim Alten: Die Betriebe müssen sich an die „Corona-Verordnung Gaststätten“ der Landesregierung halten. Alle Gäste müssen nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Auch zwischen Tischen gilt dieser Abstand. Wegen der Kontaktbeschränkungen dürfen an einem Tisch maximal Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sitzen. Der Kontakt zwischen der Bedienung und den Gästen soll auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. Zudem müssen Gäste ihre Namen und Kontaktdaten angeben, damit das Gesundheitsamt im Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus darauf zurückgreifen kann. „Es gibt viel zu beachten. Wir hoffen, dass diese Maßnahmen bei unseren Gästen auf Verständnis stoßen“, sagt Steiger. Foto: Christina Mikalo