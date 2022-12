Gastronomen spenden an die Lebenshilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als gelebte Tradition kann man die jährliche Spende der Gastronomen bezeichnen. Bereits viele Jahre unterstützen sie die Lebenshilfe. Am 13. Dezember war es wieder soweit, dass der technische Leiter der Lebenshilfe, Ronald Faude, einen Betrag von 1800 Euro entgegennehmen konnte.

Die Lebenshilfe dankt den beteiligten Wirten: Rolf Wiehl vom Gasthaus Adler in Aulfingen, Petra Schorpp vom Landgasthof Adler in Seitingen-Oberflacht, Waltraud Faulhaber vom Gasthof Felsen in Frittlingen, Martina Biermann vom Landgasthof Kreuz in Immendingen, Thomas Gruler vom Krokodil in Trossingen, Marion und Dieter Marquardt vom Gasthaus Rose auf dem Rußberg, Roswitha und Michael Hipp vom Gasthof Sonne in Fridingen, Regina und Dieter Hermann vom Landgasthof Waldeck auf dem Risiberg und Stefanie Stehle vom Landgasthof Zum Freien Stein in Buchheim.