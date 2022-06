Ganze Wand mit Graffiti besprüht – wer macht das weg?

Ist das Kunst oder kann das weg? In der Gasse, die die Weimarstraße mit der Donaustraße verbindet, ist die ganze Wand besprüht. Am Haus Ecke Schützen-/Katharinenstraße prangt ein hässliches, schwarzes Emblem in Riesengröße. „Solche Ecken werfen kein gutes Licht auf Tuttlingen“, findet SPD-Stadtrat Henner Lamm. Wie geht die Stadt damit um?

„Das ist eine private Wand, da können wir als Stadt nicht einfach anfangen, zu putzen“, sagt Oberbürgermeister Michael Beck zur Verbindungsgasse Weimarstraße und Donaustraße. Initiativen, Wände zur Verfügung zu stellen, um dort legal sprühen zu lassen, gebe es in Tuttlingen bereits – beispielsweise beim Skaterpark. „Und das ist auch wirklich ein positives Beispiel, wie es aussehen kann“, sagt Lamm. Aber was tun? Drübersprühen, putzen, versiegeln? „Das Problem ist, dass, wenn wir die Wand nun streichen würden, nach zwei Tagen wieder die erste Schmiererei zu sehen wäre“, weiß Erster Bürgermeister Emil Buschle.

Betroffene Wand ist in Privatbesitz

Die betroffene Wand gehört zu einem Gebäudekomplex der Tuttlinger Wohnbau. Dass diese gerade am Eingang der Innenstadt ist und besonders viele Sprühereien aufweist, stört den Stadtrat.

So sieht es in der Verbindungsgasse Weimarstraße/Donaustraße aus. (Foto: Lisa Klebaum)

Zwar könne die Stadt da nicht selbst Hand anlegen, trotzdem „reden wir mal mit der Wohnbau, was sich machen lässt“, sagt Beck und betont: „Natürlich können wir jetzt nicht jede private Wand reinigen lassen.“

Auch die Polizei stößt bei ihren Streifenfahrten in Tuttlingen hin und wieder auf frische Graffitis. „Das ist laut Strafgesetzbuch eine gemeinschädliche Sachbeschädigung, wenn öffentliche Einrichtungen betroffen sind, oder eine „einfache“ Sachbeschädigung“, erklärt Polizeisprecher Uwe Vincon. Oft liege aber auch keine Sachbeschädigung vor, weil wasserlösliches Kreidespray verwendet wurde.

Viele Sprayer hinterlassen ihr Signet

Bundesweit wird der Schaden durch Graffitis und andere Schmierereien auf 500 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Nur wenige Täter werden ermittelt. Am Gebäude in der Katharinenstraße ist das Graffiti schwarz und abstoßend. Das dortige Haus, in dem auch der Taubenschlag untergebracht ist, gehört der Stadt. „Ein schnelles Überstreichen wird immer angestrebt, um Nachahmer zu verhindern – das ist daher bereits beauftragt“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht.

Die Kosten dafür liegen je nach Größe bei 200 bis 500 Euro. Zudem wird die Schmiererei der Polizei gemeldet. Die meisten Sprayer würden sich anhand ihrer sogenannten „Tags“ identifizieren wollen und dadurch im besten Fall rückverfolgen lassen.

Sind Videokameras eigentlich erlaubt?

„Man kann natürlich eine Videokamera als Abschreckung installieren“, sagt Vincon zu besonders betroffenen Ecken. Beim Betrieb gebe es jedoch rechtliche Bedingungen, die man einhalten müsse. So dürften beispielsweise keine Passanten aufgenommen werden.

Erst Fotos machen, dann drüber streichen

Bevor ein Graffiti entfernt oder überstrichen wird, sollte man diese dokumentieren, am besten mit einem Foto. Da es sich um eine Straftat handelt, ist die Polizei zur Strafverfolgung zuständig.

In den beiden vergangenen Jahren 20 und 21 seien die erfassten Fälle spürbar zurückgegangen – denn durch die Corona-Maßnahmen gab es Beschränkungen, sich mit mehreren anderen Menschen zu treffen, teilweise abends auch Ausgangsverbote. Jetzt ist wieder alles anders, die Zahlen dürften sich an Vor-Coronajahre angleichen: 42 angezeigte Fälle gab es da im Schnitt im Kreis Tuttlingen. 2020 waren es nur 27. Diesen Rückgang bestätigt die Stadtverwaltung: „Graffiti-Probleme hatten wir in den letzten Jahren kaum noch“, so Stadtsprecher Arno Specht.

Sonderlösung für Unterführungen

In der Aesculap-Unterführung am Kreisel hat die Verwaltung eine spezielle Beschichtung aufgebracht, um Schmierereien zu verhindern. „Tatsache ist, dass wir in der Unterführung wenig bis gar keine Probleme mit Graffiti haben“, so Specht. Das mag an der Beschichtung liegen und auch daran, dass die Unterführung hell und breit ist. Und sie ist komplett videoüberwacht.

Schmierereien ja, Hassparolen nur selten

Farbschmierereien sind relativ häufig, in seltenen Fällen werden auch Hassparolen aufgesprüht oder verbotene Symbole. Dann wird wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Volksverhetzung ermittelt. Vincon: „Beide Tatbestände werden als ,Staatsschutzdelikte’ klassifiziert und identifizierte Täter regelmäßig zu hohen Strafen verurteilt.“ Das Deliktsaufkommen im Polizeipräsidium Konstanz im Gegensatz zu Farbschmierereien sei aber relativ gering.

Am Freitagabend hat die Polizei übrigens vier Jugendliche erwischt, die im Verdacht stehen, Graffitis gesprüht zu haben. Allerdings nicht in Tuttlingen, sondern in Donaueschingen. Sie hatten eine Spraydose in ihrem Rucksack dabei, und sie räumten die Tat auch ein. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.