Ganz schön was los bei Tuttilla

Der pädagogisch betreute Abenteuerspielplatz „Tuttilla Abenteuerland“ im Umläufle ist ein etablierter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Durchschnittlich 30 bis 40 Kinder, Jugendliche und auch Eltern mit Kleinkindern besuchen aktuell den Abenteuerspielplatz. Stockbrot oder Kartoffeln über dem Lagerfeuer grillen, freies, kreatives Spiel, Tischtennis, Fußball, Kicker, Dart, Räuber sein, Klettern, Balancieren, Trampolin und Hüttenbau stehen weiterhin hoch im Kurs.

Mittlerweile stehen 16 selbstgebaute Hütten der Kinder auf dem Platz. Das Hüttendorf lebt. Hüttennachbarn freunden sich an und besuchen sich, ein Kiosk hat eröffnet - ein Getränk für fünf Nägel, der Ein-Nagel-Shop soll bald eröffnet werden und selber gekochtes in der Hütte über dem Ofen, schmeckt einfach am leckersten. In der Mittagspause gibt es für alle Kinder als Stärkung gesundes Obst.

Viele weitere Bereiche bietet der Abenteuerspielplatz, wie Gartenbereich, Fahrradwerkstatt oder Kreativwerkstatt. Die Nachfrage nach diesen weiteren Bereichen ist groß, hier fehlt es jedoch an Helfern, die diese Bereiche betreuen. Zu den Stammkindern kommen immer wieder neue Kinder dazu, die innerhalb kürzester Zeit Anschluss, Spielgefährten und -gefährtinnen oder auch Freunde / Freundinnen finden. Das soziale Miteinander steht im Vordergrund, Respekt, Teamarbeit und gegenseitige Wertschätzung. Nationalität, Sprache, Schulbildung oder soziale, wirtschaftliche Stellung spielen dabei keine Rolle.

Der Abenteuerspielplatz öffnet zweimal wöchentlich, freitags 14 bis 17 Uhr (durch den Kinderschutzbund OV Tuttlingen) und samstags 13.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder ab 7 Jahre und Kinder unter 7 Jahre mit Eltern kostenlos; in den Ferien geschlossen, einzelne Öffnungstage in den Ferienzeiten sind geplant.

Tuttilla Abenteuerland ist zu den Öffnungszeiten telefonisch erreichbar unter 07461/ 1801853 oder per Mail: kontakt@tuttilla.de, Homepage: www.tuttilla.de. Auch potenzielle Mitarbeiter (ehrenamtlich oder auf 450 Euro-Basis), können sich gerne unter den angegebenen Kontaktdaten melden.