Galerie zeigt regionale Kunst

Am Freitag um 19 Uhr wird die Jahresausstellung der Galerie der Stadt Tuttlingen eröffnet. Wie jedes Jahr widmet sie sich Künstlern aus der Region.

Jährlich sind im Rahmen dieser Schau Künstler im Umkreis von 50 Kilometer sowie Mitglieder des Kunstkreises Tuttlingen e.V. eingeladen, sich mit ihren neueren Arbeiten zu bewerben. Jeder Teilnehmer kann sich mit bis zu drei Arbeiten am Wettbewerb beteiligen. Eine aus Experten der Kunstwelt und Vertretern des Gemeinderates zusammengesetzte Jury, die am 25. November tagte, sichtete die Kunstwerke, beurteilte sie nach Qualitätskriterien und entschied über die Aufnahme in die Ausstellung.

Hieraus resultiert eine abwechslungsreiche Schau, die den Besuchern laut Pressemitteilung „einen repräsentativen Einblick in das reiche und vielfältige Kunstschaffen in der Region vermittelt“. Vertreten sind Werke der Skulptur, Malerei, Collage, Zeichnung Grafik, Fotografie, Objektkunst und Installation. 87 Künstler beteiligen sich am diesjährigen Wettbewerb mit 206 Einreichungen. 96 Arbeiten wurden angenommen.

In der Fachjury wirkten mit: Stefan Borchardt (Kurator Kunststiftung Hohenkarpfen), Thomas Finkbeiner (Künstler), Sabine Krusche (Künstlerin), Stefan Simon (Kunstwissenschaftler). Der Gemeinderat war vertreten mit Hellmut Dinkelaker, Renate Gökelmann, Martina Heinz und Ulrike Martin.

Der Eintritt ist frei. Die Jahresausstellung ist vom 28. November bis 21. Dezember in der Galerie der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße 7, zu sehen. Sie ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.