Galerie der Stadt Tuttlingen veröffentlicht Jahresprogramm

Kunstinteressierte können 2021 in der Galerie der Stadt Tuttlingen insgesamt neun Ausstellungen erleben. Diese sollen ein großes Spektrum an Themen, Ausdrucksweisen und Medien in der zeitgenössischen Kunst abdecken. Online gibt’s das Programm zu nachzulesen.

Der städtische Teil des Programms widmet sich am 16. Januar dem Künstler und Poeten Camill Leberer und seinen strengen und doch poetischen Raumobjekten. Im Frühjahr gefolgt von der aus Tuttlingen stammenden Malerin Dietlinde Stengelin und ihren unerschöpflichen Bildfindungen sowie dem Performance-Künstler Daniel Beerstecher, der im Zusammenhang mit der Donaugalerie 2019 mit seinem Projekt „Walk-in-Time“ für Aufsehen sorgte.

Der international bekannte Bildhauer Bernar Venet, stellt vom 24. Juli bis 12. September eine eigens für Tuttlingen zusammengestellte Retrospektive seiner Reliefarbeiten von den 60er-Jahren bis heute aus. Auch die Jahresausstellung auf dem Programm, die von der Stadt Tuttlingen in Form eines jurierten Wettbewerbes für die Künstler der Region organisiert wird.

Auch der Kunstkreis Tuttlingen trägt mit weiteren Ausstellungen zum Programm bei: Die in Stuttgart lebende französische Künstlerin Melanie Lachièze-Rey zeigt ihre Skulpturen, Ulrich D. Wolff präsentiert Kostproben seiner Unikat-Radierungen, der Papierkünstler Wilhelm Morat bespielt den Raum mit Wand-, Boden- und Schwebeobjekten und der Japaner Shinroku Shimokawa ist mit Steinskulptur, Installation, Video und Fotografie vertreten. Wie jedes Jahr ermöglicht die Firma Karl Storz Eureka!-Workshops, die Kindern einen Rahmen für die Entwicklung ihrer individuellen Kreativität und Persönlichkeit geben sollen.

Das Programm wird durch Begleitveranstaltungen ergänzt: Zur Ausstellung von Camill Leberer am 29. Januar gibt es um 19 Uhr einen Lese-Abend des Künstlers sowie am 5. Februar, um 19 Uhr einen Poesie-Workshop. Während der Ausstellung „Zeittiefe“ von Dietlinde Stengelin findet speziell für Kinder der Karlschule ein von der Konzertpianistin Henriette Gärtner geleiteter Workshop zur Verbindung von Musik und Bild statt, und die Performance-Künstlerin Ingrid Schorscher wird am 30. April, um 19 Uhr eine Sprache-Klang-Performance zur Uraufführung bringen. Dietlinde Stengelin wird zudem am 18. April für ein Künstlergespräch in der Galerie zu Gast sein. Zur Ausstellung „Daniel Beerstecher – Walk-in-Time“ bietet der Künstler vier verschiedene Begleitveranstaltungen, darunter eine „Geführte Entschleunigung mit Achtsamkeitsübungen“ am 19. November, um 19 Uhr.