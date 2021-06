Galerie der Stadt Tuttlingen öffnet mit Ausstellung „Zeittiefe“

Die Galerie der Stadt Tuttlingen wird ab dem 8. Juni wieder für das Publikum geöffnet sein. Zu sehen ist die ursprünglich bereits im April vorgesehene Ausstellung „Dietlinde Stengelin – Zeittiefe“ (bis 18. Juli 2021). Die laut Jahresprogramm vorgesehene Ausstellung „Wilhelm Morat – Schwebende Konstellation“ wurde vom Kunstkreis Tuttlingen abgesagt.

Die Schau von Dietlinde Stengelin umfasst Bilder seit 1960, und so deutet sich mit dem Begriff der „Zeittiefe“ die Verknüpfung mit einem bereits über viele Jahrzehnte fortdauernden künstlerischen Schaffen an. Gleichzeitig ist mit „Zeittiefe“ auch der Dialog mit Vergangenem gemeint.

Zunächst zeichnete die in Tuttlingen 1940 geborene und aufgewachsene Künstlerin bevorzugt Menschen – wie die ausgestellten Zeichnungen von Familienmitgliedern zeigen. Im Jahr 1959 nahm Dietlinde Stengelin, 19-jährig, an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg teil. Diese damals noch junge Einrichtung hatte Oskar Kokoschka 1953 als „Schule des Sehens“ gegründet.

Schon früh legte Dietlinde Stengelin mit großformatigen Bildern von großer Ausdruckskraft ein Zeugnis von der erlangten künstlerischen Reife und Eigenständigkeit ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Galerie. Im Jahr ihres Studienabschlusses malte sie etwa das in der Ausstellung präsentierte Gemälde „vor Blau“, 1965. Der für die Künstlerin – auch später noch – typische vielschichtige Aufbau im Übereinander von mehreren gemalten Schichten und collagiertem Papier findet sich bereits in diesen frühen Werken. Eine Hauptrolle in der Wirkkraft der Bilder spielt bei Dietlinde Stengelin unverkennbar die Farbe, die sie ohne Scheu und mit großer Sicherheit einzusetzen weiß.

Eine wichtige Quelle der Inspiration ist für Dietlinde Stengelin die Natur. Seit 1979 ist Langenargen am Bodensee ihr Wohnsitz, und das Umfeld von Wasser, Himmel und Topographie ist eine ständige Anregung. Im Spiel von Licht und Dunkel feiert ihre Malerei das Fest der Farben. Für den mit vielen Zwängen konfrontierten modernen Menschen schaffen diese Bilder einen Ausgleich für die unerfüllte Sehnsucht nach Sinnlichkeit, Poesie, Mystik und Freiheit, sie helfen ihm, die zeitlosen Fragen der Existenz in ihrer Ganzheit und rational-wissenschaftlich nicht zu ergründenden Tiefe zu durchdringen.

Wer die Ausstellung besuchen möchte, muss symptomfrei sein und hat das Hygienekonzept der Galerie zu beachten, einen offiziellen Test-, Genesenen- oder Impfnachweis vorzulegen und die Kontaktdatenerfassung per Luca-App oder mittels Formular durchzuführen.