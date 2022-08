Galerie Bernhardt zeigt „Zwischendrin“

Die Galerie Bernhardt freut sich über die erste „reale“ Ausstellung in diesem Jahr. Nach einer langen Zeit der Online-Ausstellungen können Kunstinteressierte nun „Zwischendrin – Arbeiten Marion Bernhardt“ vor Ort in der Donaustraße 48 am Place de Draguignan besichtigen. Das teilt die Galerie in einer Ankündigung mit.

„Zwischendrin“ ist ein Querschnitt der bisherigen Ausstellungen, heißt es darin weiter. Einige Höhepunkte sind noch nie präsentierte Werke. Die Öffnungszeiten sind freitags 10 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung, Telefon 07461/14402, oder per E-Mail an info@galerie-bernhardt.de. „Zwischendrin“ wird bis Montag, 19. September, zu sehen sein.