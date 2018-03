G-7-Frauen schaffen den Klassenerhalt

Für die Sportkegler von Goldene 7 Spaichingen ist die Saison erfolgreich zu Ende gegangen. Die Frauen schafften den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga und die erste Herrenmannschaft belegte in der Landesliga A den guten dritten Platz.

2. Bundesliga Süd Frauen, DCU: G7 Spaichingen – SKC Fidelitas Karlsruhe 2508:2465. In der ersten Paarung, in der Sigrid Burger (359 Kegel) und Birgit Lehmann (409) nicht überzeugten, geriet Spaichingen mit 105 Kegeln in Rückstand. Die Mittelpaarung mit Andrea Radakovic (442) und Dragana Frei (425) holte auf und übergab an die Schlusspaarung einen Vorsprung von einem Kegel. Susanne Lehmann (457) und Carmen Lehmann (416) brachten den Heimsieg nach Hause.

Landesliga A Männer: G7 Spaichingen – BW Wiehre Freiburg 6:2 (3299:3209). Die Spaichinger fingen gegen den Zweitplatzierten gut an und der starke Thomislav Jakupak (568 Kegel/1 Punkt) und Andreas Ratke (522/1) brachten die Hausherren mit 2:0 und 63 Kegeln in Führung. In der Mittelpaarung mussten sowohl Benjamin Semlitsch (530/0) als auch Hans-Jürgen Müller (529/0) nach knappem Spielverlauf beide Punkte und ein paar Holz abgeben. Somit war in der Schlusspaarung noch alles offen. Gegen stark spielende Gäste überzeugten die beiden Spaichinger Robert Obst (575/1) und Sven Maywurm (575/1) mit starken Leistungen und sicherten den Erfolg.

Bezirksklasse B 4er: G7 Spaichingen II – SG Konstanz X1 6:0 (2110:1891). Die zweite Spaichinger Mannschaft zeigte eine starke Heimleistung und ließ den Gästen aus Konstanz keine Chance. Goldene 7: Sebastian Frei (522/1), Lorenz Lehmann (549/1), Florian Lehmann (530/1) und Horst Schüler (509/1).