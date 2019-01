Gäubahn: Landes-Verkehrsminister Hermann übt in Tuttlingen heftige Kritik an der Deutschen Bahn

Der Verkehrsminister des Landes Winfried Hermann hat am Donnerstagabend auf Einladung der Volkshochschule in Tuttlingen über die Zukunft der Mobilität referiert. Mehr als 60 Zuhörer folgten im Sitzungssaal des Landratsamtes den Worten des Ministers. Und der übte am Rande heftige Kritik.

Es war eine Frage aus dem Publikum fast am Ende der Veranstaltung, die den Verkehrsminister deutliche Worte finden ließ. Wie geht es weiter mit der Gäubahn? „Es gibt nichts Neues“, sagte Hermann. Die Deutsche Bahn, sei seit mehr als einem halben Jahr untätig im weiteren Vorantreiben der Ausbaupläne. Und das obwohl es schon seit vielen Jahren Verträge mit Partnern in der Schweiz gebe. „Die Schweizer sind ziemlich entsetzt, weil sie immer gedacht haben, die Deutschen machen, was sie sagen“, so Hermann. Die abgeschlossenen Verträge mit den Schweizern hätten keine Verbindlichkeit, es gebe keine Sanktionsmöglichkeiten für die Versäumnisse der Deutschen Bahn. Dabei seien Projekte selten, die fraktionsübergreifend von allen so stark befürwortet würden, wie der Ausbau der Gäubahn. Die politischen Weichen seien gestellt, nur die Deutsche Bahn bewege sich zur Zeit nicht vom Fleck. „Das kann man nur durch Inkompetenz oder Unwillen erklären“, sagte Hermann. „Wenn wir jetzt nicht bald eine Ansage bekommen, werden wir öffentlich schimpfen.“ Über Jahre habe der Bund die Deutsche Bahn vernachlässigt. „Im Moment wird zu viel Geld in teuren Großprojekten versenkt“, so der Verkehrsminister.

Mobilität der Zukunft

Der Grund für Hermanns Besuch war aber eigentlich ein anderer. Er referierte darüber, wie Mobilität im Land umgestaltet werden muss, um Fortbewegung im Land in Zukunft ökologischer werde. In Baden-Württemberg brauche es eine Verkehrswende, so der Minister. „Wer den Klimaschutz will, der muss auch den Verkehrssektor angehen.“ Ein Drittel des C02-Ausstoßes in Baden-Württemberg werde vom Verkehr verursacht. „Wir brauchen jetzt eine Verkehrswende“, forderte Hermann.

Bis zum Jahr 2030 habe sich das Land zum Ziel gesetzt, 40 Prozent der CO2-Emmissionen im Verkehrssektor einzusparen. Dafür soll an mehreren Stellschrauben gedreht werden. So solle das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs verdoppelt werden, der Autoverkehr in den Städten um ein Drittel reduziert werden, jedes dritte Auto mit einem elektrischen Antrieb fahren und jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Dafür, wie das umgesetzt werden kann, stellte Hermann verschiedene Ansätze vor.

So erwähnte er etwa einen Pilotversuch, bei dem elektrische LKWs mit Anschluss an Oberleitungen getestet werden oder die Initiative vom Paketdienst DHL, der eigene Elektrotransporter entwickelt hat.