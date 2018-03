Gänsäcker: Erschließung verzögert sich

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Gänsäcker in Tuttlingen unter dem Namen „Donautech“ sollte dieses Jahr eigentlich zügig vorangehen. Allerdings hat das Landesamt für Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden – und das könnte die Arbeiten verzögern.

Auf der Fläche in der Möhringer Gemarkung, die derzeit Ackerland ist, soll einmal eine Villa Rustica, ein römisches Landgut, gestanden haben. In der Stadtverwaltung ist das Kulturdenkmal bekannt. Bislang sei man aber davon ausgegangen, dass die geplante Erweiterungsfläche von 17 Hektar nur am Rande tangiert sei, sagt Karin Kohler, Fachbereichsleiterin für Wirtschaftsförderung bei der Stadt Tuttlingen.

Das Denkmalschutzamt hat da andere Erkenntnisse. Durch geomagnetische Messungen und Luftbilder wisse man: „Ein Teil der Villa liegt im Erweiterungsgebiet“, sagt Jutta Klug-Treppe, Referentin im Landesdenkmalamt. Wo genau sie verläuft, will das Amt über Baggerschnitte herausfinden. Das heißt, es werden zwei Meter breite Gräben im Abstand von zehn Metern ausgebaggert. „Dadurch können wir herausfinden, wo die archäologisch relevante Fläche verläuft“, so Klug-Treppe. Für diese Fläche wird dann eine Firma mit Ausgrabungen beauftragt.

Keine Mauern vorhanden

Die Vorstellung, dort Mauern und Gebäudeüberreste freizulegen, ist allerdings illusorisch. „Wir reden hier teilweise von Erdverfärbungen, für Laien wäre das gar nicht erkennbar“, erklärt Klug-Treppe. Die Funde würden dokumentiert, danach könne das Gewerbegebiet erschlossen werden.

Allerdings will das Landesdenkmalamt erst mit den Sondierungen beginnen, wenn die Stadt Eigentümerin der gesamten Erweiterungsfläche ist. Wie berichtet, hat die Stadt Kaufverträge oder Zusagen für 85 Prozent der Fläche. Auch wenn sie noch einzelne Grundstücke bekommt, soll es ein Umlegungsverfahren geben – quasi ein amtlich angeordnetes Grundstückstauschverfahren. „Wir hoffen, dass dies bis nach den Sommerferien abgeschlossen ist“, sagt Emil Buschle, Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen.

Kosten für Fläche steigen

Wenn das Denkmalamt dann anfängt zu buddeln, kommt aber noch ein weiteres Problem auf die Stadt zu: Sie muss die Kosten für die Arbeiten tragen, es gilt das Verursacherprinzip. Wie hoch diese ausfallen, können weder Kohler noch Klug-Treppe einschätzen. Für Emil Buschle ist aber klar: „Das wird den Verkaufspreis nochmal in die Höhe treiben.“ Er geht davon aus, dass die Stadt die Gewerbeflächen für 150 Euro pro Quadratmeter anbieten wird. Zum Vergleich: Im Gewerbepark Take-off liegen die Preise bei 68 Euro pro Quadratmeter.

„Dafür haben wir im Gänsäcker auch hohe Ansprüche“, verteidigt Buschle den Preis. Ausschließlich Firmen aus der Medizintechnik und Biotechnologie sollen sich dort ansiedeln. Wie berichtet, will der amerikanische Konzern Stryker, der bereits in Tuttlingen angesiedelt ist, in den Gewerbepark „Donautech“ umziehen. Die Firma hält sich zu den Plänen bislang bedeckt, 3,5 bis vier Hektar sind im Gespräch.

Wie lange die Denkmalschutzarbeiten die Erweiterung hinauszögern, können die Beteiligten nicht einschätzen. In Tuttlingen ist es schon das vierte prominente Vorhaben, bei dem der Denkmalschutz mitmischt. Im Union-Areal geht es um das Enslin-Haus, beim Wohnprojekt auf dem Marquardt-Areal sollen sich römische Überreste im Boden befinden und beim Immanuel-Kant-Gymnasium könnte der Turm unter Denkmalschutz gestellt werden und die Schulsanierung konterkarieren.