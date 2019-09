FV Möhringen will mit Heimsieg zurück an Tabellenspitze

Auch vor dem vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald steht der SV Geisingen weiterhin ohne einen Punktgewinn da. In Riedböhringen soll daran am Sonntag gearbeitet werden. Neben dem FV Möhringen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald) genießen zwei weitere A-Ligisten (beide A 2 Bodensee) aus dem Kreis Tuttlingen an diesem Wochenende Heimrecht.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SG Riedböhringen/Fützen – SV Geisingen (Sonntag, 15 Uhr). Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der SG Riedböhringen/Fützen ein weitaus besserer Einstieg in die Saison gelungen als dem SVG. Die aus der Landesliga abgestiegenen Gäste wollen den letzten Platz schnellstmöglich verlassen und nicht früh in der Saison im hinteren Drittel bleiben. Leichter als die vorherigen Spiele wird die Partie bei der SG vermutlich nicht – zuletzt siegte der Gastgeber nach einer starken zweiten Hälfte in Tennenbronn mit 4:1 (0:1).

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SG Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Die Möhringer können am Sonntag ihren perfekten Start ausbauen und damit weiterhin dem Spitzentrio angehören. Sollte die SG gewinnen, käme das in der aktuellen Verfassung der beiden Teams doch eher überraschend. Der Favorit hat Heimrecht.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG.A.T./Kreenheinstetten-Leib. – Hegauer FV II (Samstag, 16 Uhr). Beide haben an den ersten beiden Spieltagen nicht verloren. Die SG hat sechs Punkte, der Gast vier. Der 7:2-Kantersieg gegen die SG Heudorf/Honstetten wird der Motivation der Hegauer FV-Zweiten sicherlich nicht geschadet haben. Kevin Peckruhn hat vier der neun Saisontore erzielt. Ob die SG auch diesem Gegner standhält?

SV Aach-Eigeltingen – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (15 Uhr). Der SV Aach-Eigeltingen will verhindern, nach drei Spieltagen noch punktlos zu sein. Ob der mögliche Druck bei den Teams ein Faktor sein kann, wird sich zeigen. Denn der FC steht mit einem Zähler nicht besser da. So früh in der Saison können die Mannschaften nur schlecht eingeschätzt werden.

SG Liptingen/Emmingen – Spfr. Owingen-Billafingen. Die Sportfreunde sind nach vier Jahren wieder in der Staffel 2 gemeldet. Dort trifft man am Sonntag mit der SG Liptingen/Emmingen auf einen Gegner, der mit dem Start in die Runde nicht zufrieden sein kann. Die Gäste sind in guter Frühform und werden es der Wetzel-Elf nicht leicht machen, die Punkte am Ort zu behalten.

FSG Zizishausen/Hi./Ho. – Hattinger SV. Noch konnten die Hattinger ihre Qualitäten nicht immer auf den Platz bringen und in Punkte ummünzen. Doch sollte man bei der FSG siegen, könnte man sich mit sechs Punkten nach drei Spielen wohl zufrieden geben. Der Gastgeber ist eines von vier Teams, das noch ohne Zählbares dasteht.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

TuS Oberbaldingen – FC Gutmadingen II (Samstag, 16 Uhr). Beide sind gleich gestartet, stehen in der vorderen Tabellenhälfte. Oberbaldingen will die Pleite aus dem ersten Heimspiel (1:2 gegen den FC Wolterdingen) wieder gutmachen.

SV Mundelfingen – SG Aulfingen/Leipferdingen (Sonntag, 15 Uhr). Der Spitzenreiter SV Mundelfingen und sein Verfolger SG Aulfingen/Leipferdingen zeigten bisher in allen ihren Spielen sowohl Offensiv- als auch Defensivqualitäten. Es darf ein offener Schlagabtausch erwartet werden.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SG Riedböhringen/Fützen II – SV Geisingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). Beide Bezirksliga-Reserven könnten mit einem Sieg im Klassement mehrere Plätze gutmachen.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen II – SG Schluchsee/Feldberg II (Sonntag, 13.15 Uhr). Die FVM-Zweite geht favorisiert ins Spiel. Wenn man sich ähnlich treffsicher wie beim Sieg in Öfingen (6:2) präsentiert, spricht wenig gegen den dritten Saisonsieg. Die Gäste sind aktuell Vorletzter.

Kreisliga B 5 Bodensee

SG B.A.T./Kreenheinstetten-Leibertingen II – SG Sipplingen/Hödingen/Bonndorf (Samstag, 16 Uhr). Beim Spiel in Pfullendorf (0:7) war die neue SG-Reserve klar unterlegen. Jetzt reist der letztjährige Vierte nach Kreenheinstetten.

FC Bodman-Ludwigshafen II – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen II (Sonntag, 11.30 Uhr). Beide starteten schwach. Der Gastgeber hat mit 15 Gegentoren mehr als doppelt so viele wie der FC SWN II kassiert.

Kreisliga C 2 Bodensee

SG Liptingen/Emmingen II – FC Hilzingen III (Samstag, 14 Uhr). Durch den Derbysieg in Hattingen (4:3) empfängt die SG Liptingen/Emmingen II den Gast aus Hilzingen als Tabellenführer.

Kreisliga C 4 Bodensee

VfR Sauldorf II - FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen III (Sonntag, 11 Uhr). Die VfR-Reserve will der Favoritenrolle gerecht werden und unter den ersten drei Teams bleiben.