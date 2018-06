FV Möhringen will den Tabellenführer ärgern

Für die Mannschaften in den beiden südbadischen Fußball-Bezirken Bodensee und Schwarzwald stehen am Wochenende wieder eine ganze Reihe von richtungsweisenden Begegnungen an. So muss in der Bezirksliga Badischer Schwarzwald der FC Gutmadingen seine Top-Platzierung gegen das Schlusslicht und den Ex-Verbandsligisten FV Donaueschingen verteidigen. In der Bezirksliga Bodensee steht der Hattinger SV auf Rang zwei und erwartet am Sonntag den SV Worblingen.

Bezirksliga Bodensee: Der Hattinger SV steht derzeit auf Rang zwei, mit nur einem Zähler Rückstand hinter dem SV Deggenhausertal. Am Sonntag kreuzt in Hattingen der SV Worblingen auf, der zuletzt eine Heimniederlage gegen die Singener FC-Reserve einstecken musste. Es wäre schon eine Überraschung, wenn dem HSV nicht ein Heimsieg gelänge.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2: Der FC Schwandorf/Worndorf sollte seinen Heimvorteil gegen den FC Böhringen zu einem Sieg nutzen können. Das würde den vorderen Mittelfeldplatz stärken. Das Samstag-Spiel FC Hilzingen II – SG Heudorf/Honstetten bringt zwei Teams aus dem unteren Tabellenfeld zusammen, wobei die SG in der Außenseiterrolle ist. – Staffel 3: Der SC Buchheim/Altheim/Thalheim rechnet sich im Linzgau, beim SV Denkingen II, gute Chancen auf drei Punkte aus. Damit könnten die Buchheimer weiter vorne mitreden.

Kreisliga B Bodensee, Staffel 5: Die SG Liptingen/Emmingen führt ungeschlagen die Tabelle an. Am Sonntagmorgen sollten beim SV Denkingen III drei weitere Punkte geholt werden. Der FC Schwandorf/Worndorf II ist am Samstag nachmittag beim Tabellenzweiten VfR Sauldorf in der Außenseiterrolle.

Kreisliga C Bodensee, Staffel 3: Die drei Paarungen SG Heudorf/Honstetten II – SV Mühlhausen III (bereits am Samstag), FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III – Hattinger SV II und SV Riedheim II – SG Liptingen/Emmingen II gelten als offen. – Staffel 5: Das kleine Lokalderby FC Schwandorf/Worndorf III – SC B.A.T. II sollte von den Gastgebern gewonnen werden können.

Bezirksliga Badischer Schwarzwald: Der FC Gutmadingen führt momentan die Bezirksliga im Badischen Schwarzwald mit vier Zählern Vorsprung an. Mit dem FV Donaueschingen kommt das Schlusslicht in die Baar. Mehr als ein achtbares Ergebnis wird dem FV Donaueschingen in Gutmadingen nicht zugetraut.

Kreisliga A Badischer Schwarzwald, Staffel 2: Der SV Immendingen steht mit einem Punkt Rückstand hinter dem Ersten auf Platz zwei. Der FC Neustadt II kommt nach Immendingen und ist als unbequemer Gegner einzustufen. Der FCN II hat zuletzt daheim 4:0 gewonnen. Der FV Möhringen könnte Immendingen Schützenhilfe leisten, wenn er daheim gegen den Spitzenreiter DJK Donaueschingen II als Sieger vom Platz geht. Der SV Öfingen muss eine starke Leistung bringen, wenn er gegen den FC Bräunlingen bestehen will. Vom SV Geisingen sollte man im Heimspiel gegen den FC Lenzkirch einen Dreier erwarten dürfen.

Kreisliga B Badischer Schwarzwald, Staffel 2: Mit dem TuS Oberbaldingen und dem FC Grüningen stehen sich am Samstag zwei Kellerkinder gegenüber. Dem Tabellenvorletzten TuS Oberbaldingen sollte man einen Sieg zutrauen dürfen. Einen Sieg will auch Absteiger SG Kirchen-Hausen daheim gegen den SV Aasen einfahren. (ly)