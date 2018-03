Der FV Möhringen, aktuell als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz der Fußball-Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald, hat die sportlichen Weichen für die neue Saison gestellt. Ab Sommer übernimmt der 47-jährige Heinz Jäger das Traineramt. Er wird dann den einheimischen Thomas Ribbe ablösen. Der Verein hat ehrgeizige Ziele und will bald in der Bezirksliga spielen. „Wir müssen von unserer Jugendarbeit profitieren“, sagt FVM-Funktionär Michael Baur.

„Ich habe bereits Ende Oktober vergangenen Jahres erste Kontakte zu Heinz Jäger geknüpft und kurz darauf haben wir uns erstmals getroffen“, sagt Jannik Reichmann, Mitglied des FVM-Spielausschusses. Er und Michael Baur haben dann die Gespräche forciert. Der Coach hat sich zunächst nicht unbedingt vorstellen können, beim FVM anzuheuern. „Es war eigentlich keine Liebe auf den ersten Blick“, sagt Jäger, und begründet: „Die Situation, in der sich die erste Mannschaft des FV Möhringen befindet, ist nicht so, dass man total begeistert wäre, wenn so ein Verein anklopft.“

Doch beide Seiten haben zueinander gefunden. Jäger: „Je öfter wir gesprochen haben, ist die Idee gewachsen, dass man definitiv was machen kann. Wenn man es gut anpackt und gute Entscheidungen trifft, vor allem die Vorgehensweise des Vereins und des eventuellen Trainers zusammenpassen, man die gleichen Ideen hat und die gleiche Zeitspanne für bestimmte Entwicklungen aufnimmt, dann kann man etwas bewegen.“

Heinz Jäger kennt sich in Möhringen aus, schließlich ist er dort zu Hause und seine Kinder spielen beim FVM in der Jugend. Jäger: „Die Gegebenheiten, die Trainingsbedingungen in Möhringen sind gut. Ganz wichtig war für mich aber, dass sich Michael Baur mir gegenüber klar geäußert hat, dass ich vom Verein und Spielausschuss jegliche Unterstützung bekomme.“

Jäger war auf dem Trainermarkt sehr begehrt. Zahlreiche Vereine haben bei ihm nachgefragt. Der Coach bestätigt Gespräche mit Mete Morat, dem Spielausschussvorsitzenden des Verbandsligisten FC Bad Dürrheim. Entschieden hat er sich dann aber für die sportlich, auf den ersten Blick, nicht so lukrative Alternative. Jäger: „Die Entscheidung für den FV Möhringen ist nach und nach gereift. Es spricht viel dafür, dass man vor Ort trainiert, dass die Wege kurz sind. Ich habe mich dann dabei erwischt, wie etwas in mir arbeitet, wie ich mir gewisse Dinge beim FVM vorstellen kann. Das ist dann ein gutes Zeichen. Wenn so ein Gefühl nicht kommt, dann weiß ich, sollte man es nicht machen.“

Und die Aufgabe kann auch motivieren. „Bisher habe ich Mannschaften trainiert, die am oberen Limit waren. Dort musste man nur noch etwas verfeinern oder eine kleine Steigerung hinbekommen. Jetzt habe ich beim FV Möhringen die Möglichkeit, mich anders zu beweisen. Ich muss weiter unten anfangen, kann etwas aufbauen und eine Entwicklung herbeiführen.“

Michael Baur hebt die gute Jugendarbeit des FV Möhringen hervor. Der Verein betreibt zusammen mit dem SV Immendingen eine Spielgemeinschaft. Die C-Junioren spielen in der Landesliga, die A-, B- und D-Junioren in der Bezirksstaffel. Baur: „Mit der starken Jugend wollen wir die erste Mannschaft aus dem unteren Drittel der Kreisliga A herausholen. Aber dazu brauchst du einen guten Trainer. Heinz Jäger ist ein erfahrener und erfolgreicher Trainer. Wir müssen unseren Spielern etwas bieten – und das haben wir mit der Verpflichtung von ihm getan.“

Der FVM-Funktionär ist ambitioniert: „Langfristig wollen wir keine Kreisliga A mehr spielen. Wir müssen von unserer guten Jugendarbeit profitieren. Da muss jetzt ein Schub kommen. Mit diesem Grundstock wollen der Verein und der Trainer möglichst schnell die Ziele erreichen.“ Die Zusammenarbeit des FVM mit Heinz Jäger ist zunächst einmal auf drei Jahre ausgelegt.

Bevor Jäger seine Arbeit im Sommer beim FV Möhringen beginnt, muss sich der Verein dem Abstiegskampf in der Kreisliga A stellen. Mit 13 Punkten liegen die FVM-Kicker vor Beginn der Frühjahrsrunde auf dem 14. und damit drittletzten Platz, ein Abstiegsplatz. „In der Vorrunde sind bei uns zeitweise neun Spieler verletzt ausgefallen. Das konnten wir nicht verkraften“, blickt Baur auf den bisherigen Saisonverlauf zurück.

Klüppel und Bianchi kommen

Für die Rückrunde gibt es personell einige Veränderungen im Kader. Abdourahman Jallow hat sich dem VfL Nendingen angeschlossen. Neu tragen Lukas Klüppel und Noel Bianchi das FVM-Trikot. Klüppel kommt vom SC 04 Tuttlingen, Bianchi vom SV Wurmlingen.