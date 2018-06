FV Möhringen und SC B.A.T. brauchen dringend Punkte

Für die südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen steht der vorletzte Spieltag an. Der FC Gutmadingen (Bezirksliga Badischer Schwarzwald) trägt sein Spiel gegen die DJK Donaueschingen II bereits am Samstag aus. Am Sonntag steht in derselben Liga das Derby zwischen dem SV TuS Immendingen und dem SV Geisingen an (siehe Spiel des Tages). In der Bezirksliga Bodensee hat der Hattinger SV Heimrecht. Gegner ist der abstiegsbedrohte FC Uhldingen.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – DJK Donaueschingen II (Samstag, 16 Uhr). Daheim wird sich Gutmadingen nicht erneut einen Ausrutscher leisten wollen. Für die Gäste ist tabellarisch nichts mehr möglich und ein knapper FCG-Sieg, wie im Hinspiel (2:1), ist vorstellbar. Mit einem Sieg würden die Gutmadinger auch ihre Chancen auf den zweiten Platz wahren.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – FC Uhldingen (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber spielt noch um den Aufstieg mit und der FC Uhldingen hat den Klassenerhalt noch nicht sicher. Wenn die Hattinger ihre Normalform abrufen können und erneut unter Beweis stellen, dass sie die beste Abwehr stellen (32 Gegentore), ist der FC Uhldingen chancenlos. Der Heimvorteil kann entscheidend sein.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Göschweiler – FV Möhringen (Samstag, 16 Uhr). Beim Schlusslicht haben die Möhringer die Möglichkeit, sich ein wenig abzusetzen und die anderen Teams unter Druck zu setzen. Unabhängig vom Ergebnis steht im Tabellenkeller ein spannendes Saisonfinale an. Die letzten Ergebnisse sprechen für den FVM.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Emmingen-Liptingen – Hegauer FV II (Sonntag, 15 Uhr). Die Zweitvertretung des Hegauer FV kann in der Tabelle noch einen Platz gut machen und den Gastgeber damit einholen. Nach zuletzt vier Niederlagen sehnt sich der Gastgeber nach dem Saisonende und kann im letzten Heimspiel den Negativtrend beenden.

FC Steißlingen – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen. Der FC SWN reist als Außenseiter an. Angesichts der schwachen Auswärtsbilanz wäre ein Punktgewinn beim Tabellendritten ein Erfolg. Bei den Gästen ist jedoch seit mehreren Wochen die Luft raus.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SV Volkertshausen. In Buchheim steht Abstiegskampf pur an. Der SC B.A.T. hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der SV Volkertshausen einnimmt. Mit einem Heimsieg wäre der Klassenerhalt für das Team von Dirk Spöri so gut wie sicher.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Grüningen – SG Aulfingen/Leipferdingen (Sonntag, 15 Uhr). Alles andere als ein Sieg für die Spielgemeinschaft wäre eine Überraschung. Der Gastgeber ist noch ohne Punkte.

SV Aasen – FC Gutmadingen II. Am vorletzten Spieltag möchte der SV Aasen den Relegationsplatz nicht mehr verspielen und geht daheim gegen die Bezirksliga-Reserve als klarer Favorit ins Spiel. (rosp)