FV Möhringen trotzt dem Tabellenführer SV Aasen 0:0 ab

In der Fußball-Bezirlsliga Bad. Schwarzwald hat der FC Gutmadingern mit einem hartumkämpften 2:1-Sieg gegen den FC Hochemmingen die Tabellenführung verteidigt. Der SV Immendignen erreichte beim SV Obereschach ein 2:2. Der FV Möhringen trotzte in der Kreisliga A dem Tabellenführer SV Aasen ein 0:0 ab.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – FC Hochemmingen 2:1 (0:1). In einem Spiel auf gutem Niveau gingen beide kämpferisch an ihre Grenzen. Hochemmingen ging nach einem schlecht abgewehrten Ball der Gastgeber per Linksschuß die Führung. Gutmadingen agierte nach der Pause mit viel Herz. Über die Außen Benjamin Huber und Tobias Kienzler wurde der Sieg mit zwei Toren innerhalb von sechs Minuten eingeleitet. So verteidigte Gutmadingen die Tabellenführung. - Tore: 0:1 Julian Künstler (29.), 1:1 Manuel Huber (69.), 2:1 Nicky Taubert (75.). - Schiedsrichter: Matthias Grobs (Rottweil). - Zuschauer: 200.

SV Obereschach – SV TuS Immendingen 2:2 (0:0). Die Gastgeber hatten vor der Pause mehr vom Spiel und legten so eine 2:0-Führung vor. Doch Immendingen zeigte trotz des Abstiegs, dass man das Spiel nicht herschenken wollte und so gelang dem Gast der Ausgleich. - Tore: 1:0, 2:0 Ufauk Batagan (3., 41.), 2:1 Marcel Winkler (52.), 2:2 Lutz Neumann (62.). - Schiedsrichter: Sandro Pinna (Geisingen). - Zuschauer: 150.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV Aasen 0:0. Die Hausherren boten dem Tabellenführer Paroli, da in der Defensive gut gearbeitet wurde. Aasen konnte sich keine nennenswerten Chancen herausspielen. Im Hinblick auf den direkten Aufstieg ließen die Gäste zwei wichtige Punkte liegen. - Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht). - Zuschauer: 120.

SV Hinterzarten – SG Kirchen-Hausen 2:7 (2:4). Die Partie wogte in den ersten 20 Minuten hin und her. Dabei ging der Gast 2:0 in Führung. Hinterzarten glich aber wieder aus. In der Folge ließ aber Kirchen-Hausen Ball und Gegner laufen, und feierte am Ende einen Kantersieg. - Tore: 0:1 Yannic Thoma (2.), 0:2 Gianluca Colucci (8.), 1:2 Mario Groß (13.), 2:2 Lars Mundinger (14.), 2:3 Oliver Weiß (29.), 2:4 Sheriff Jallow (40.), 2:5 Gianluca Colucci (50.), 2:6, 2:7 Oliver Weiß (63., Foulelfmeter, 67.). - Schiedsrichter: Samuel Kalmbach (Villingen). - Zuschauer: 70.