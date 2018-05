FV Möhringen hofft in Donaueschingen auf Überraschung

Für die südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen geht der Kampf um den Klassenerhalt und um den Aufstieg an diesem Wochenende in die nächste Runde. In der Bezirksliga Badischer Schwarzwald liefern sich der FC Gutmadingen (gegen SG Riedböhringen/Fützen) und der FC Pfaffenweiler (bei der DJK Donaueschingen II) ein Fernduell um Platz zwei.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – SG Riedböhringen/Fützen (Samstag, 16 Uhr). Die SG kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Wenn der FC Gutmadingen seine Chance auf den Aufstieg jedoch weiter wahren will, muss er das Heimspiel für sich entscheiden. Im Hinspiel unterlag der Landesliga-Absteiger in Fützen mit 1:2.

SV Überauchen – SV TuS Immendingen (Sonntag, 15 Uhr). Der SVI sollte gewarnt sein. Der SV Überauchen hat als Schlusslicht immer noch realistische Chancen auf den Ligaverbleib. Zuletzt unterlag der Gastgeber dem FC Gutmadingen nur knapp mit 0:1. Die Immendinger möchten den ersten Heimsieg der Saison verhindern.

TuS Bonndorf – SV Geisingen. Beide gehören zu den besten fünf Mannschaften der Liga. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenführer könnte der Gastgeber noch einmal zu den Aufstiegsrängen aufschließen.

Bezirksliga Bodensee

Türk. SV Konstanz – Hattinger SV (Sonntag, 15 Uhr). Auf heimischem Platz haben die Konstanzer die meisten Punkte geholt. Gegen den Hattinger SV, der nur sechs Zähler Rückstand auf Platz zwei hat, wird es für den Gastgeber schwer werden. Sie selbst können den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen und liegen im Moment auf Platz 14.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen – FV Möhringen (Samstag, 17 Uhr). Die Möhringer haben im Abstiegskampf den nächsten starken Gegner vor der Brust. Ein Punktgewinn beim SSC ist in der aktuellen Situation beider Teams eher unrealistisch. Der Tabellendritte ist die beste Heimmannschaft der Liga (32 von möglichen 39 Punkten).

Kreisliga A 2 Bodensee

SV Hausen a. d. Aach – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (Samstag, 16 Uhr). Der Gastgeber hat nach dem Sieg am vergangenen Spieltag noch eine minimale Chance auf den Klassenerhalt. Für den FC hingegen ist in der Tabelle weder nach vorne noch nach hinten etwas möglich.

FC Bodman-Ludwigshafen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Sonntag, 15 Uhr). Wenn der SC B.A.T. so auftritt wie in den letzten Wochen, dann muss er gegen den Tabellenführer auf Schadensbegrenzung aus sein.

SV Aach-Eigeltingen – SG Emmingen-Liptingen. Der Fünfte reist zum Zweiten nach Eigeltingen. Da es für die SG um nicht mehr viel geht in dieser Saison, ist ein Sieg des SV Aach-Eigeltingen gut möglich. Im Hinspiel unterlag die SG daheim 0:4.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Kirchen/Hausen – SG Döggingen/Hausen vor Wald. Die SG kann mit einem Sieg und mit Schützenhilfe bereits dieses Wochenende Meister werden. Gegen den Tabellenachten ist man klarer Favorit.