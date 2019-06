FV Möhringen feiert gegen den SV Öfingen 7:1-Kantersieg

In der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald hat sich der FC Gutmadingen mit einem 3:0-Sieg gegen den FV Marbach die Meisterschaft gesichert (siehe nächste Sportseite). Der Absteiger SV Immendingen verlor beim FC Pfaffenweiler 1:6. In der Kreisliga A 2 beseitigte der FV Möhringen mit einem 7:1-Sieg gegen den SV Öfingen letzte Zweifel am Klassenerhalt un d belegt in der Abschlusstabelle den zehnten Platz. Die SG Kirchen-Hausen beendete die Saison mit einer 0:2-Niederlage bei der zweiten Mannschaft des FC Löffingen und nimmt den sechsten Platz ein.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Pfaffenweiler – SV TuS Immendingen 6:1 (2:0). In einer einseitigen Partie besaß Pfaffenweiler Chancen zu mehr als sechs Treffern. Dabei hatte Tim Simon noch mit einem Pfostenknaller Pech. Der Gastgeber legte bis zur Pause mit dem 2:0 eine gute Basis für den Sieg, der mit dem 4:0 per Foulelfmeter (Marco Reitze war regelwidrig im Gästestrafraum gelegt worden) fix gemacht wurde. Immendingen gelang per Elfmeter das Ehrentor, trug aber auch mit einem Eigentor zur Torquote für den Gastgeber bei. Pfaffenweiler kann sich nun auf das Pokalendspiel am kommenden Donnerstag konzentrieren. - Tore: 1:0 Marc Rohrer (1.), 2:0 Stefan Link (39.), 3:0 Marco Reitze (50.), 4:0 Sebastian Merz (59., Foulelfmeter), 4:1 Marcel Winkler (61., Foulelfmeter), 5:1 Eigentor Etienne Lange (68.), 6:1 Marc Rohrer (76.). - Schiedsrichter: Dietbert Spadinger (Rottweil). - Zuschauer: 100.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV Öfingen 7:1 (2:0). Nach nervösem Beginn kam Möhringen in Fahrt und spielte nach dem 1:0 stark auf. Dreimal traf der in der 38. Minute eingewechselte Felix Bell ins Netz. - Tore: 1:0 Stefan Paulsen (31.), 2:0 Tobias Hofstetter (35.), 3:0 Felix Bell (48.), 3:1 Tobias Nopper (49.), 4:1 Mohamed Gomina (55.), 5:1 Felix Bell (66.), 6:1 Mohamed Gomina (81.), 7:1 Felix Bell (87.). - Schiedsrichter: Stefan Teufel (Konstanz). - Zuschauer: 170.

FC Löffingen II – SG Kirchen-Hausen 2:0 (1:0). Durch ein frühes Tor legte Löffingen II die Basis für den Heimsieg und den Klassenerhalt. - Tore: 1:0 Alexander Kornienko (5.), 2:0 Nico Klein (70.). Schiedsrichter: Axel Kostenbader (Grafenhausen). - Zuschauer: 70.