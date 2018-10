FV Möhringen erwartet im Kellerduell TuS Oberbaldingen

An diesem Wochenende sind alle südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen im Einsatz. Der Hattinger SV (Bezirksliga Bodensee) möchte in Singen wieder in die Erfolgsspur kommen, der SV TuS Immendingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) will nicht länger auf den ersten Saisonsieg warten (bei der SG Riedböhringen/Fützen) und A-Ligist FV Möhringen geht gegen den TuS Oberbaldingen als Favorit in sein Heimspiel.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – FC Fischbach (Samstag, 16 Uhr). Die Rollen sind klar verteilt. Daheim will der Spitzenreiter gegen den Elften nicht erneut Punkte liegen lassen. Ansonsten könnten die Konkurrenten dem FCG in den nächsten Wochen Platz eins streitig machen. Marbach liegt mit drei Punkten weniger auf dem zweiten Platz.

SG Riedböhringen/Fützen – SV TuS Immendingen. Der SV TuS Immendingen reist zu einem Gegner, der erst zehn Zähler einfahren konnte. Die jüngsten Ligaergebnisse und die späte Pokalniederlage in Bonndorf (1:2) machen den Gästen nicht gerade Mut. Für die SG spricht der Heimvorteil in Fützen.

Bezirksliga Bodensee

Türk. SV Singen – Hattinger SV (Sonntag, 15 Uhr). Der Hattinger SV ist in dieser Spielzeit nur schlecht einzuschätzen. Beide Mannschaften erzielten weniger als zehn Tore in acht Partien und stehen auch deswegen im hinteren Drittel der Tabelle. Der HSV ist leicht in der Favoritenrolle.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen – SG Kirchen-Hausen (Samstag, 17 Uhr). Der SCC und der Aufsteiger dürften ebenbürtig einzuschätzen sein. Die Gäste wollen ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen und die Niederlage der vergangenen Woche vergessen machen. Es treffen zwei der besseren Teams der Liga aufeinander.

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen (Sonntag, 15 Uhr). Dieses Spiel sollten die Möhringer auf eigenem Platz für sich entscheiden können. Oberbaldingen kam bisher zu fünf Punkten und verliert bei einer Niederlage den Anschluss.

Kreisliga A 2 Bodensee

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Stahringen/Espasingen (Samstag, 16 Uhr). Der Letzte hat den Vorletzten zu Gast. Für den SC B.A.T. bedeutet das: Verlieren verboten. Es wird sich zeigen, ob der Gastgeber gegen einen schwächeren Gegner mal wieder zu einem Erfolgserlebnis kommt. Beide Mannschaften stehen unter Zugzwang.

FC Steißlingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Sonntag, 15 Uhr). Nach den letzten Ergebnissen darf sich der FC eher wenig Hoffnungen auf einen Punktgewinn in Steißlingen machen. Der Ligaprimus will seine Heimbilanz aufbessern und auf Tabellenplatz eins verweilen.

SG Liggeringen/Güttingen – SG Liptingen/Emmingen. Im Duell der Spielgemeinschaften wird eine ausgeglichene Begegnung erwartet. Die Gastgeber-Offensive ist etwas gefährlicher und wird den Heimvorteil nutzen wollen. Die Wetzel-Elf überzeugte bisher und reist nicht als Außenseiter an.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Döggingen/Hausen vor Wald – SG Aulfingen/Leipferdingen (Sonntag, 15 Uhr). Döggingen ist in der Favoritenrolle. Nur mit einer Leistungssteigerung kann die SG den Tabellenführer auswärts gefährden.