FV Möhringen entscheidet Spitzenspiel für sich

Der FV Möhringen hat das verlegte Spitzenspiel der Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald gegen die SG Kirchen-Hausen gewonnen und seine Tabellenführung damit bestätigt. Das hektische Spiel vor guter Kulisse endete mit 2:1 (1:1).

Erst nach der Anfangsviertelstunde kamen beide Mannschaften zu ihren ersten nennenswerten Tormöglichkeiten. Sheriff Jallow (14. Minute) und Pascal Stihl (17., Freistoß) verpassten die Gästeführung, zwischenzeitlich kam Mario Giesler für die Möhringer zum Abschluss.

Aus dem Nichts brachte FVM-Akteur Lukas Klüppel seine Mannschaft in Führung, als er mit einem Kontakt ansatzlos aus der Distanz abschloss und Fabian Stihl im SG-Tor keine Chance ließ. Nach einem Eckball egalisierte der Tabellenzweite diesen Treffer. An einem von Spielertrainer Berkay Cakici verlängerten Kopfball war wohl Torjäger Sheriff Jallow, einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, noch entscheidend am Ball (32.). Schiedsrichter Lukas Fleig fand keine wirkliche Linie, sodass Hektik aufkam. Diskussionen und Unterbrechungen ließen kaum Spielfluss zu.

Nach dem Seitenwechsel war der Tabellenführer um Spielkontrolle bemüht. Mit einem hohen Ball von der linken Außenbahn traf Luca Blum nach 72 Minuten nur den Querbalken, drei Minuten später verpasste Jallow nach einem zu kurzen Rückpass auf Möhringens Torwart Kevin Au die SG-Führung. Möhringen hatte zwar mehr vom Spiel, schrammte nach einer schnellen Kombination von Kirchen-Hausens Stürmer-Duo Gianluca Colucci und Sheriff Jallow aber nur knapp am Rückstand vorbei. Torwart und Innenverteidiger waren zur Stelle, bevor Jallow zum Abschluss kommen konnte.

Nur kurz darauf passierte auf der Gegenseite die spielentscheidende Szene. Blums Freistoß köpfte der eingewechselte Mohamed Gomina unter Bedrängnis zum umjubelten Siegtreffer ein (82.). Aber die letzte Chance für die Gäste hatte erneut Pascal Stihl. Sein direkt getretener Freistoß aus halblinker Position segelte nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Trainerstimmen

Heinz Jäger, FV Möhringen: „Es war ein hektisches, nervöses Spiel. Keine Mannschaft wollte Fehler machen. Der lange Ball und Standards hatten eine große Bedeutung, so sind dann auch die Tore gefallen. Aus dem Spiel heraus kam von beiden Mannschaften wenig. Wir hatten ein leichtes Plus an Chancen, beide hatten gleich viel vom Spiel.“

Berkay Cakici, SG Kirchen-Hausen: „Für ein Spitzenspiel war es vom Niveau her nicht hochklassig. Es wurden viele lange Bälle gespielt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, die Tore resultierten aus Standards. Die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir vorgegeben hatten. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Es war eines der schwächsten Spiele meiner Mannschaft.“