FV Möhringen überrollt SV Immendingen

Der FV Möhringen setzt ein Ausrufezeichen: Im Derby der Fußball-Kreisliga A Badischer Schwarzwald, Staffel 2, überrollte die Mannschaft von Trainer Heinz Jäger den SV TuS Immendingen mit 6:0 (2:0). Damit bleibt der FVM mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen an der Tabellenspitze.

Früh zeichnete sich die Überlegenheit der Heimmannschaft ab. Auf dem Kunstrasenplatz kam Möhringen nach wenigen Minuten schon zu mehreren Abschlüssen, fast immer beteiligt war der Neuzugang und ehemalige SC 04-Angreifer Mario Giesler. Die Immendinger Unsicherheiten in der Defensive bestrafte Stürmerkollege Stephan Andreas Paulsen nach zehn Minuten, als er einen Rückpass erlief und allein vor Torwart Gerrit Winkler flach einschob. Auch, wenn das Möhringer Pressing nicht so extrem war wie in den Spielen zuvor, schafften es die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte. Gefährliche Torchancen brachte der Tabellenfünfte nicht zu Stande.

Erst kurz vor dem Gang in die Pause belohnte sich Möhringen mit dem 2:0, als Mohamed Gomina im Anschluss an einen flach getretenen Eckball ins Tor traf. Wenige Augenblicke zuvor schwächte sich der ersatzgeschwächte Bezirksliga-Absteiger selbst, als Stürmer Florent Berisha wegen eines Tritts gegen Johannes Haller mit Rot vom Platz musste (45. Minute). Haller verletzte sich und konnte nicht weitermachen.

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel war das Spiel entschieden, als erneut Paulsen die beste Möhringer Kombination über Marius Kappeler und Mario Giesler verwertete. Erst nach der 60. Minute kam der SVI zu ein, zwei Abschlüssen aus der zweiten Reihe. Kurz darauf landete eine abgefälschte Hereingabe Gieslers von der rechten Außenbahn im Netz – 4:0 (70.). Das rotwürdige Einsteigen von Magnus Matejka gegen Giesler wertete die Unparteiische als Gelb (73.), der bereits verwarnte Mike Weinmann schoss Giesler nach dem Foul mit dem Ball an und musste wegen Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz. Zwei Fernschüsse von Luca Blum (83.) und Lukas Klüppel (89.) sorgten für den hohen, aber verdienten 6:0-Endstand. Zwischenzeitlich verletzte sich der eingewechselte Gästeakteur Ilir Vokshi und konnte nicht weitermachen.

Immendingen fand zu keiner Zeit Zugriff auf das Spiel und rutschte nach der Derby-Niederlage auf Platz fünf ab, der FVM-Höhenflug hält auch nach dem sechsten Spieltag an.

Teams und Tore

FV Möhringen: Kevin Au, Lukas Klüppel, Maximilian Moewe, Jonathan Bell (ab 59. Minute Jan Dirschauer), Luca Blum, Stephan Andreas Paulsen (63. Felix Bell), Mohamed Gomina (81. Jonas Heine), Flavio Hainke, Johannes Haller (46. Jannik Schalldecker), Marius Kappeler, Mario Giesler.

SV TuS Immendingen: Gerrit Winkler, Mike Weinmann (73. gelb-rote Karte), Argjend Islami, Atdhedon Mehmetaj, Florent Berisha (45. rote Karte), Giuseppe Lappanese (ab 73. Minute Kadir Ibis), Finn Ebertsch (46. Ilir Vokshi (85. Hristijan Angusev)), Philipp Häußler, Meriton Buzhala, Magnus Matejka, Marvin Henning.

Tore: 1:0 Stephan Andreas Paulsen (10. Minute), 2:0 Mohamed Gomina (45.+2), 3:0 Stephan Andreas Paulsen (47.), 4:0 Mike Weinmann (70., Eigentor), 5:0 Luca Blum (83.), 6:0 Lukas Klüppel (89.). – Schiedsrichterin: Urte-Anna Waibel. – Zuschauer: 350. – Gelbe Karten: 1/4. – Besondere Vorkommnisse: Rot (45., Tätlichkeit/Nachtreten) und Gelb-Rot (73., Unsportlichkeit) gegen den SV TuS Immendingen.