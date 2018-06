FV 08 Rottweil und Trainer Lars Heiliger gehen getrennte Wege

Paukenschlag zum Saisonendspurt: Landesligist FV 08 Rottweil greift nach dem letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt - ein Trainerwechsel von Lars Heiliger zu Werner Schumpp.

Der Tabellenletzte und Trainer Lars Heiliger haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Ein offizielles Statement vom Trainer gibt es nicht, die 08-Vorstandschaft hat in einer Erklärung verlauten lassen: „Die derzeitige Situation hat den Verein zu diesem Schritt veranlasst. Damit soll als letzte Möglichkeit noch einmal ein frischer Impuls gesetzt und alles an Kräften und Motivation gebündelt werden.“

Der Grund liegt auf der Hand: Die anhaltende sportliche Misere mit sieben Niederlagen aus acht Spielen (3:11-Tore) nach der Winterpause für den erst im Winter für den zurückgetretenen Tim Hüfner gekommenen Trainer aus Maichingen. Heiliger konnte das Ruder nicht mehr herumreißen.

Ein Nachfolger für die letzten sechs Spiele ist unterdessen aus den eigenen Reihen bereits gefunden: Interimsmäßig wird Werner Schumpp, bisher Trainer der 2. Mannschaft und zuletzt in der Kreisliga A1 mit der Reserve elf Partien in Serie unbesiegt, in den letzten sechs Begegnungen versuchen, das Unmögliche noch mit einem Fußballwunder zu schaffen. Die Spieler Sascha Mauch und Benjamin Elter unterstützen den 53-jährigen Villingendorfer in der Trainingsarbeit. Der ist der dritte Trainer in der laufenden Runde, ein erfahrener Coach und seit über 20 Jahren im Geschäft. Früher unter anderem Coach beim VfB Bösingen, FC Dunningen oder SV Villingendorf. Im Gegenzug wird der Langzeitverletzte Spieler Simon Kläger die 2. Mannschaft in der A1 bis zum Rundenende von Schumpp übernehmen.

Schumpp hat sich für den Rest der Runde vorgenommen, „positiv auf die Mannschaft zu wirken. Sie darf den Glauben nicht verlieren. Die Jungs verkaufen sich unter Wert und ich versuche ihnen neues Leben und frischen Wind einzuhauchen. Dafür erwarte ich von jedem Spieler, dass er bis zum Ende alles gibt und sich mit Vollgas auf die kleine Chance konzentriert, doch noch die Liga zu halten.“

Derweil brodelt die Gerüchteküche um Personalveränderungen gewaltig: Nicht verwunderlich bei einem Abstiegskandidaten, fanden sich bei den letzten Heimspielen immer wieder Trainer anderer Vereine im Stadionrund - nicht zur Spielbeobachtung. Sicher scheint zum jetzigen Zeitpunkt der Abgang von Valerij Bogdanov, der zum zukünftigen Landesligaaufsteiger SC 04 Tuttlingen gehen soll, Landesligist DJK Villingen zeigt ebenfalls Interesse. David Mieszala und Dimitri Stroh absolvierten Probetrainings beim Ligakonkurrenten BSV 07 Schwenningen. Torhüter Sebastian Kellner ist ein Kandidat als Spielertrainer bei seine Ex-Verein TG Schömberg und beim Landesliga-Spitzenreiter TSG Balingen II. Ebenfalls auf dem Absprung befinden könnten sich Dominik Hermle (eventuell sein Heimatvetein SV Gosheim), Patrick Hezel und Kevin Ketis. Viele andere 08-Spieler werden zur Zeit von allen Seiten bezüglich ihrer Pläne angesprochen und sind mit ihren individuellen Qualitäten heiß gegehrt. (olg)