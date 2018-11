FV 08 Rottweil steht unter Erfolgsdruck

In der Fußball-Regionalliga Südwest darf sich die TSG Balingen über ein spielfreies Wochenende freuen. Der Oberligist FC Villingen gastiert am Samstag beim TSV Ilshofen. In der Landesliga Württemberg empfängt der SV Zimmern den SSC Tübingen, während der FV 08 Rottweil bei der SG Ahldorf/Mühlen antreten muss.

Oberliga Baden-Württemberg

TSV Ilshofen – FC Villingen (Samstag, 14.30 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Folge geht es für den FC 08 Villingen zum starken Aufsteiger Ilshofen. Die Mannschaft aus dem kleinen Städtchen (6500 Einwohner, in der Nähe von Crailsheim) hat innerhalb von fünf Jahren den Aufstieg von der Bezirks- in die Oberliga geschafft. Mit 24 Punkten steht die Mannschaft auf einem komfortablen neunten Platz. „Ich wusste schon, dass Ilshofen kein Aufsteiger im klassischen Sinne ist, weil sie viele Spieler in ihren Reihen haben, die schon höherklassig gespielt haben, dass sie sich aber gleich so gut in der Oberliga zurecht finden war sicherlich nicht unbedingt zu erwarten“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Das Prunkstück des TSV ist die Defensive, denn mit 13 Gegentoren (nach 15 Spielen) kassierte der Aufsteiger, neben Spitzenreiter Stuttgarter Kickers (zwölf), die wenigsten Gegentore (auf eigenem Platz erst drei).

Personell sieht es bei den Nullachtern, die als Sechster (28 Punkte) drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers aufweisen, wieder besser aus. Innenverteidiger Dragan Ovuka kehrt nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurück und auch die zuletzt angeschlagenen Tobias Weißhaar (nach Bänderriss) und Kapitän Benedikt Haibt (Schulterverletzung) sind wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Landesliga Württemberg

SV Zimmern – SSC Tübingen (Samstag, 14.30 Uhr). Nach zuletzt lediglich einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen hat der SV Zimmern den Kontakt zum Führungstrio eingebüßt. Nun erwartet der Tabellensechste (21 Punkte) am Samstag Aufsteiger SSC Tübingen (Achter mit 16 Punkten). Der Aufsteiger feierte zuletzt vier Siege in Folge (darunter 2:1 beim Tabellendritten FC Holzhausen). Insbesondere das griechische Offensiv-Duo der Tübinger mit Spielmacher Markos Chatziliadias (13 Tore) und Mittelstürmer Dimitrios Katsaras (acht Tore) gilt es in den Griff zu bekommen, soll der spielstarke Aufsteiger in die Schranken gewiesen werden.

Auf Seiten des SV Zimmern wird wohl Torjäger Christian Braun („er ist nach seiner Zerrung noch nicht beschwerdefrei“, so Erwin Beck) weiterhin ausfallen. Dagegen kehrt Lars Czerwonka wieder in den Kader zurück.

SG Ahldorf/Mühlen – FV 08 Rottweil (Sonntag, 14.30 Uhr). Aufsteiger SG Ahldorf/Mühlen hat als Dreizehnter mit 14 Punkten doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie Schlusslicht FV 08 Rottweil. „Ahldorf wird sicherlich mit sehr viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Für uns wird das eine schwere Aufgabe gegen eine disziplinierte und zweikampfstarke Mannschaft“, ist sich Rottweils Sportkoordinator Oliver Wanner sicher.

Bei den Gästen wird Kevin Garcia (fehlte zuletzt aus privaten Gründen) wieder in den Kader zurückkehren, weiterhin fehlen die verletzten Marius Otte und Marco Lenz.